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AH股新聞

11/06/2024 09:47

《Ａ場新股》北交所上市委會議時隔４月重啟，審議成電光信ＩＰＯ

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北交所上市委定於６月１７日上午召開審議
會議，審議成電光信首發申請。這也意味著，在暫停４個月之後，北交所上市委會議首次重啟。
成電光信是北交所龍年首家上會的企業，也是新「國九條」後北交所首家上會企業。
　　北交所上一次召開上市委會議還是在２月６日，彼時審議發行人銅冠礦建。截至目前，北交
所年內共召開９場上市委會議，均集中在今年前２月。本次北交所ＩＰＯ發審會重開，也意味著
三大交易所均恢復了ＩＰＯ審核的正常流程。
　
＊三大交易所的上市委會議均出現３至４個月暫停＊
　
　　５月３１日，上交所召開上市委會議，審議通過了聯芸科技的首發申請。此次上交所上市委
會議距離前次也已時隔近４個月。５月１６日，深交所召開龍年首次上市委會議，馬可波羅首發
申請被暫緩審議。而深交所上一次上市委會議，一度安排在２０２４年２月７日召開，但因相關
公司在上市委審議會議公告發布之後，有相關審核事項需要核查，導致上市委取消了審議。
　　滬深北三大交易所的上市委會議均出現了３至４個月的暫停。在暫停期間，監管層對相關制
度進行了一系列的完善。３月１５日，中證監發布《關於嚴把發行上市准入關從源頭提高上市公
司質量的意見（試行）》，４月１２日，新「國九條」發布，提出完善發行上市制度、科創板屬
性評價標準，提高針對在審企業及相關中介機構現場檢查覆蓋率等，充分體現強監管、防風險，
促高質量發展的主線。４月３０日，滬深北三大交易所再發股票上市審核規則等配套業務規則。

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