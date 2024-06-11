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11/06/2024 18:37

太保（０２６０１）首５月原保險業務總收入按年升１﹒９％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年１月１
日至５月３１日期間，旗下中國太平洋人壽保險股份及中國太平洋財產保險股份原保險業務總收
入２１４２﹒１４億元（人民幣．下同），按年升１﹒８７％。
　　當中，中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為１２２２﹒９億元，按年下降２﹒１％；
中國太平洋財產保險累計原保險業務收入為９１９﹒２４億元，按年增長７﹒６％。（ｈｐ）

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