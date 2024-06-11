太保（０２６０１）首５月原保險業務總收入按年升１﹒９％

《經濟通通訊社１１日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年１月１
日至５月３１日期間，旗下中國太平洋人壽保險股份及中國太平洋財產保險股份原保險業務總收
入２１４２﹒１４億元（人民幣．下同），按年升１﹒８７％。
當中，中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為１２２２﹒９億元，按年下降２﹒１％；
中國太平洋財產保險累計原保險業務收入為９１９﹒２４億元，按年增長７﹒６％。（ｈｐ）
《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇
11/06/2024 18:37
《經濟通通訊社１１日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年１月１
日至５月３１日期間，旗下中國太平洋人壽保險股份及中國太平洋財產保險股份原保險業務總收
入２１４２﹒１４億元（人民幣．下同），按年升１﹒８７％。
當中，中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為１２２２﹒９億元，按年下降２﹒１％；
中國太平洋財產保險累計原保險業務收入為９１９﹒２４億元，按年增長７﹒６％。（ｈｐ）
《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇
下一篇新聞︰11/06/2024 18:04 《中國要聞》中國與巴西簽８億美元貸款協議，支持當地基建等項目
11/06/2024 17:56 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
11/06/2024 17:53 《中國要聞》九部門：暢通跨境電商融資渠道，推動海外倉高質發展
11/06/2024 17:34 《大灣區》深圳口岸今年出入境人次破億，端午節單日錄近９０萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰