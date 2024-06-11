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AH股新聞

11/06/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：交易所已制定異常交易監控標準

　　《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
國企改革提速，打開政策紅利新空間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
目前，央企正加速實施國企改革深化提升行動方案和工作台賬，確保今年底前完成７０％以上主
體任務。國家能源集團、國家管網等多家央企加速布局戰略性新興產業和未來產業，不斷塑造發
展新動能、新優勢。同時，在市值管理納入央企負責人業績考核的大背景下，多家央企積極部署
上市公司加強市值管理。
　
滬深北交易所已制定異常交易監控標準
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
滬深北交易所正就程序化交易管理實施細則向社會公開徵求意見。交易所已對程序化交易制定了
針對性的異常交易監控標準，內部已經試運行，並將持續徵求境內外投資者意見。
　
完善「募投管退」機制，力促創投高質量發展
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６月７日召開的國務院常務會議研究促進創業投資高質量發展的政策舉措；新「國九條」明確，
進一步暢通「募投管退」循環，發揮好創業投資、私募股權投資支持科技創新作用；中證監近期
表示，進一步促進暢通私募創投基金「募投管退」循環。近期國家層面、有關部門動作頻頻，大
力營造支持創業投資發展的良好氛圍。
　
　
《上海證券報》
　
更好發揮政策效能，財政支出力度將進一步加碼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，中國實施減稅降費、新增地方專項債、發行超長期特別國債等一攬子積極財政政策，
有效鞏固和增強經濟回升向好態勢。多位專家表示，下半年積極財政政策將繼續加力提效，靠前
發力，財政支出力度有望進一步加碼。
　
嚴監嚴管，壓實資本市場「看門人」職責
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
同花順數據顯示，今年以來，包括券商、會計師事務所、律師事務所、評估機構、信用評級機構
等在內，已有１０７家中介機構收到中證監及滬深交易所開出的各類罰單。專家認為，監管部門
對中介機構頻開罰單，通過處罰措施來切實提高違法成本，意在督促其發揮資本市場「看門人」
作用，倒逼中介機構歸位盡責。
　
《習近平關於國家能源安全論述摘編》出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於國家能源安全論述摘編》一書，近日由中央文獻
出版社出版，在全國發行。
　
　
《證券時報》
　
端午節假期國內旅遊出遊１﹒１億人次
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
剛剛過去的２０２４年端午節假期，全國文化和旅遊市場總體平穩有序。據文旅部數據中心測算
，全國國內旅遊出遊合計１﹒１億人次，同比增長６﹒３％；國內遊客出遊總花費４０３﹒５億
元，同比增長８﹒１％。各方數據均顯示，端午假期中短途出行占比較高，遊客出行方式更加靈
活。
　
５００億儲蓄國債火爆開售
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
昨日，２０２４年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）在銀行渠道正式開售。記者了解到，儲蓄
國債銷售十分火爆。開售半小時後，多家銀行手機ＡＰＰ均顯示已無法購買。
　
資金面漸趨穩定，銀行存款降息窗口或開啟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在預期引導作用下，市場對長期國債的熱情有所降溫，注意力轉向中短期國債。市場做多中短期
國債，被看作預期貨幣政策將進一步寬鬆。隨著銀行存款「搬家」壓力漸趨緩和，貸款「擠水分
」短期擾動過後，提振有效融資需求仍需存貸款利率降息助力，這一背景下，近期市場對降準降
息的討論再起。（ｌｃ）

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