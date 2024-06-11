《神州經脈》５月新能源車出口降４％，飛天茅台價急跌，人民幣貶

《神州經脈》滬深股市今日（１１日）在白酒、資源、航運等板塊集體告跌下，尤其是Ａ股

股王茅台急跌，帶動滬綜指一度錄得超過１％跌幅，盤中低見３０１３﹒８６點，不知不覺間市

場又要開始保衛三千，午後滬指跌幅稍作修復，全日收跌０﹒７６％，報３０２８﹒０５點。深

市方面，創業板股王寧德時代在假期因素結束後繼續恐慌下挫，不過在半導體、軟件、互聯網等

科技板塊大幅領漲，深成指午後倒升收場，升０﹒０７％，創業板指同揚０﹒３５％。兩市全日

成交７０２９億元（人民幣．下同），仍屬較低水平，較端午節假期前最後交易日（７日）還要

減少１﹒９％。

上周五美國公布的非農就業數據大幅向好，美聯儲局降息時間點預計推遲到１２月，美元指

數和美債收益率大幅回升，人民幣外部壓力大增。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早開盤

後大跌逾百點，雖然盤中有國有大行出手「維穩」，但跌幅略為收窄後又再擴大，最終收報

７﹒２５４１，較上個交易日４時３０分收盤價跌１１５點子，創去年１１月１４日以來近七個

月新低，全日在７﹒２５０２至７﹒２５４５之間波動。人民幣兌一美元中間價報７﹒１１３５

，較上個交易日跌２９點子，創１月１９日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近

１６００點，上個交易日報７﹒１１０６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於６月１３日至２０日對新西蘭、澳洲和馬來

西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強總理將同澳洲總理舉行第九輪中澳總理年度會晤。稍早前澳

洲政府在聲明中表示，李強將前往阿德萊德、坎培拉和珀斯進行為期四天的訪問。有分析預計，

李強此訪或為中國進口澳洲活龍蝦解禁提供契機，作為雙方恢復友好貿易關係的訊號。



２﹒ 土耳其宣布將對進口自中國的汽車加徵４０％關稅，每輛車額外關稅最低為７０００美元

，７月７日生效。土耳其去年就曾提高中國電動汽車關稅，以支持該國國產電動汽車。另外，土

耳其所在的歐盟預計本周將宣布上調中國電動汽車關稅，最高或達３０％，摩根士丹利預測中國

車企利潤可能因此減半。此外，吉利旗下睿藍汽車海外事業部總經理鄧曉丹近日談及考察歐洲市

場經歷時指出，中國電動汽車在歐洲各大港口堆積嚴重，汽車出口需要防範歐美市場風險，車企

也要長遠規劃、謹慎布局，如果應對不當，很可能「去年賺錢，今年賺錢，明年把之前賺的錢全

賠進去」。



３﹒ 乘聯會公布，５月全國乘用車市場零售１７１萬輛，同比下降１﹒９％，環比增長

１１﹒４％。今年以來累計零售８０７﹒３萬輛，同比增長５﹒７％。５月乘用車出口（含整車

與ＣＫＤ）３７﹒８萬輛，同比增長２３％，環比下降９％；５月新能源車市場零售８０﹒４萬

輛，同比增長３８﹒５％，環比增長１８﹒７％。５月新能源車出口９﹒４萬輛，同比下降４％

，環比下降１８﹒８％。從月度國內零售份額看，新勢力份額１６﹒３％，小米汽車等品牌拉動

新勢力份額同比增長３﹒５個百分點；特斯拉份額６﹒４％，同比下降０﹒５個點。新能源車出

口量方面，比亞迪以３７４９９輛領先。



４﹒ 七國集團（Ｇ７）峰會本周四至周六在意大利舉行，據報此次峰會的非公開會議重點討論

中俄貿易於俄烏戰爭的影響，甚至可能發表公開聲明，嚴厲警告規模較小的中資銀行不要協助俄

羅斯逃避西方制裁。中國外交部發言人林劍表示，中方已經多次就有關問題闡明立場。中方從不

接受任何非法單邊制裁，中俄之間的正常經貿合作不受任何第三方的破壞干擾，中方將採取一切

必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。



５﹒ 據報貴州茅台因黃牛發起集體拒收或開發票，以抵抗電商平台出貨規則對黃牛的壓榨，導

致飛天系列全線急跌，２０２３－２０２４年原箱每瓶價格跌５元至１０元，２０２４年散瓶價

格下跌４０元，有部分生肖酒價格更暴跌１００至２００元，目前茅台酒（５３度、

５００ｍｌ）批價已跌至每瓶２４４５元，顯著低於２５００元心理關口。貴州茅台股價全日跌

３﹒１％，報１５６９元，創今年１月以來新低。有內媒記者以投資者身份從貴州茅台獲悉，公

司稱已注意到股價波動，會實時關注茅台酒市場批價持續下跌的情況。



６﹒ 中指研究院表示，剛過去的端午節假期（６月８日至１０日）是５月樓市新政後第一個小

長假，雖然多數城市售樓處到訪量較高，但成交仍低於去年假期。數據顯示，今年端午假期期間

３０個代表城市新房日均銷售面積約１６萬平方米，較２０２３年假期下降約１６％，較

２０１９年假期下降約５１％，但較今年五一假期增長超六成。二手房方面，重點１１城中多數

城市二手房成交套數較去年端午假期出現增長，其中上海、深圳日均成交套數分別達４５８套、

２４套，分別較２０２３年增長１５８％、１９２％。北京未跟進樓市新政，二手房成交量較去

年端午假期下降１３％。



７﹒ 據文旅部數據中心測算，今年端午節假期（６月８日至１０日）全國國內旅遊出遊合計

１﹒１億人次，按年增長６﹒３％；國內遊客出遊總花費４０３﹒５億元，按年增長８﹒１％。

另外，國家移民管理局通報，今年端午節期間全國邊檢機關共計保障５７５﹒２萬人次中外人員

出入境，日均１９１﹒７萬人次，較去年同期增長４５﹒１％，單日出入境通關最高峰出現在６

月８日，達１９７﹒６萬人次。



８﹒ 據《財新》報道，央企中遠海運集團將重獲秘魯錢凱港項目的獨家經營權。秘魯總統迪娜

．博魯阿爾特於當地時間６月５日簽署了《國家港口系統法》修正案和《沿海運輸法》，規定國

家港務局有權向私營公司授予獨家經營權。該修正案已於６月８日生效，意味中遠海運獲錢凱港

獨家經營權的行政事宜迅速依法解決。博魯阿爾特又提到，錢凱港將於今年１１月投入運營，每

年將產生相當於４５億美元的經濟和社會效益，相當於國家ＧＤＰ的１﹒８％，並創造８５５０

個直接就業機會。（ｓｌ）

