《鍾之日記》游過龍舟水，股市仍積弱

《鍾之日記》６月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



在端午假期期間，美國公布的５月份非農就業職位新增２７﹒２萬人，遠高於預期的

１８﹒５萬，導致美國十年期國債孳息率上升，削弱減息預期。恒指復市低開超過２００點，早

段愈跌愈急，並一度跌穿１８０００點大關，低見１７９９４﹒１點。但午後跌幅收窄，收報

１８１７６，跌１９０點或跌１％，主板成交逾１３９８億元。



＊保衛三千又亮燈，滬綜指又回到起點＊



年初經歷震盪行情，其後在中證監換帥後逐漸修復，然而監管持續，例如滬深北明確高頻交

易的認定標準及加收流量費和撤單費，Ａ股卻已漸失上升勢能。滬深股市今日在白酒、資源、航

運等板塊集體告跌下，尤其是Ａ股股王茅台（滬：６００５１９）急跌，帶動滬綜指一度錄得超

過１％跌幅，盤中低見３０１３﹒８６點，不知不覺間市場又要開始保衛三千，午後滬指跌幅稍

作修復，全日收跌０﹒７６％，報３０２８﹒０５點。

深市方面，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）在假期因素結束後繼續恐慌下挫，不

過在半導體、軟件、互聯網等科技板塊大幅領漲，深市午後倒升收場，深成指升０﹒０７％，創

業板指同揚０﹒３５％。

交投持續低迷，復市首日兩市全日成交７０２９億元人民幣，仍屬較低水平，較假期前最後

交易日（７日）還要減少１﹒９％。



＊關稅殺至車股疲軟，比亞迪仍穩＊



中國汽車出海遭四面堵截，繼美國對華電動車加徵關稅後，土耳其亦宣布將對進口自中國的

汽車加徵４０％額外關稅，７月７日生效。與此同時，歐盟也計劃向中國電動車加徵關稅，預期

最快明日公布細則，估計稅率最高達３０％。

去年１０月，歐盟啟動了針對中國電動車的反補貼調查，為期１３個月，並可以在調查展開

９個月後施加臨時關稅。外界預計，歐盟將從７月起加徵臨時關稅，直至調查結束、即今年１１

月歐盟才會決定是否徵收「確定性關稅」。

消息影響下，內地車企股幾乎全線下挫，惟比亞迪（０１２１１）仍能企穩，收升１﹒７％

。至於小鵬汽車（０９８６８）全日挫近３﹒９％，理想汽車（０２０１５）跌２﹒９％，廣汽

集團（０２２３８）跌２﹒２％，吉利汽車（００１７５）跌幅近２％，蔚來（０９８６６）收

跌１﹒８％。

對於歐洲就中國電動車出口採取的種種措施，中國商務部長王文濤日前批評此為「典型的保

護主義」。今日中國外交部亦發聲，若歐方一意孤行、不盡快終止調查，中方將採取一切必要措

施，堅決維護自身合法權益。有消息指，已經有企業準備證據、計劃向主管部門申請對歐盟進口

乳製品發起反補貼調查。相信中歐貿易摩擦，短時間不會平息。



＊紅海危機有轉機，航運股觸發急跌＊



紅海危機未解，海運船隻繞行非洲好望角帶來的延誤以及近期貨櫃吞吐量激增等因素影響，

全球部分港口堵港嚴重，特別是在亞洲和中東地區，包括新加坡、上海、青島、巴生港與科倫坡

等眾多亞洲港口。其中新加坡港口尤為擁擠，５月下旬最高峰時等待靠泊的貨櫃數量達

４８﹒０６萬個標準貨櫃。

然而情況或有轉機，聯合國安理會表決通過美國提交的一份加沙地帶相關決議，呼籲哈馬斯

和以色列政府接受停火協議，受消息刺激，歐洲航運線價格指數近日暴跌，今日更一度跌超９％

。

受惠運價大漲的一眾航運股今日遭遇急劇震盪，中遠海控（０１９１９）瀉１２﹒９％，中

遠海能（０１１３８）跌１２﹒８％，東方海外（００３１６）挫９﹒４％，中遠海運港口

（０１１９９）瀉９％，中遠海發（０２８６６）跌７﹒８％，招商局港口（００１４４）跌

４﹒９％，中國外運（００５９８）跌４﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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