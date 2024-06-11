《Ａ股焦點》天風證券上日跌停現稍彈，回應境外發債擔保事宜

《經濟通通訊社１１日專訊》天風證券（滬：６０１１６２）在６月３日公告，為其境外全

資子公司天風國際下設特殊目的公司（ＳＰＶ）發行的３億美元債券提供無條件及不可撤銷的保

證擔保，結果觸發市場對天風證券巨量債務壓頂的憂慮，上周五（７日）股票觸發踩踏潮，股價

跌停。

天風證券最新發布澄清公告稱，公司並非為境外發債擔保４３９億元人民幣，其為境外發債

業務主體提供的３億美元債擔保已於５月３１日起履約，資金用途為借新還舊。內媒引述天風證

券人士指，該境外發債業務主體是天風證券海外全資子公司天風國際的離岸融資平台，於

２０２１年９月３０日成立，主要承擔債務融資、債券發行等特殊目的，ＳＰＶ不涉及業務、淨

資產較小是非常正常的現象。

與此同時天風證券還加碼提出，公司控股股東宏泰集團擬以集中競價方式增持公司股份，增

持金額介乎５億元至１０億元人民幣。天風證券現價升０﹒８％，報２﹒３９元人民幣。



＊天風證券去年債息支出超利潤６倍＊



盡管天風證券作出了澄清，但澄清內容在外界看來顯得有些「抓小放大」。其聲明提出的「

４３９億元人民幣」，實際上是天風證券截至今年第一季末為止的應付債券規模，佔公司總資產

約４４﹒８％。在所有上市券商中處於風險最高的梯隊，去年應付債券利息支出達到２１﹒５億

元人民幣，是公司當期淨利潤的７倍，有專家警告高債務融資的現狀應當被重視，但公司仍從市

場上頻繁融資，甚至還為海外子公司發債提供擔保，存在流動性風險。（ｅｙ）



