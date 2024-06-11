【提振Ａ股】滬深北交易所統一高頻交易標準，加收流量費、撤單費

《經濟通通訊社１１日專訊》上交所、深交所、北交所上周五（７日）發布各自的程序化交

易管理實施細則徵求意見稿。三份細則大同小異，徵求意見反饋都僅留出一周時間，截止到

２０２４年６月１４日。

《細則》明確了高頻交易的認定標準，即存在下列情形之一的屬於高頻交易：一是單個帳戶

每秒申報、撤單的最高筆數達到３００筆以上；二是單個帳戶單日申報、撤單的最高筆數達到

２００００筆以上；三是交易所認定的其他情形。

《細則》還規定，可以對高頻交易實施差異化收費，根據申報撤單的筆數和頻率等指標設置

收費標準，加收流量費和撤單費等費用；具體收費標準由交易所另行規定。交易所還要會員應當

加強收費管理，確保差異化費用成本由存在高頻交易的投資者承擔。



＊程序化交易導致重大異常波動，交易所可停牌停市＊



三大交易所表示，要對高頻交易實施重點監管；投資者進行高頻交易發生異常交易行為的，

交易所可以按規定從嚴採取自律管理措施，並要求會員加強相關客戶交易行為管理；會員應當加

強對高頻交易的實時監控；投資者進行高頻交易可能出現異常交易行為的，會員應當按照委託協

議約定立即採取有效控制及處置措施，避免影響交易所系統安全或者正常交易秩序；使用交易單

元的其他機構應當識別自身存在高頻交易情形的帳戶，並進行嚴格管理。

同時，交易所將重點監控瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓、短時間大額成

交等異常交易行為；程序化交易導致證券交易出現重大異常波動，或者因不可抗力等突發性事件

可能影響交易正常進行的，交易所可以按照業務規則採取暫停交易、停牌停市等處置措施。

（ｌｃ）

