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AH股新聞

11/06/2024 09:00

《神州基金》傳內地監管要求銀行不得代銷私募基金

　　《經濟通通訊社１１日專訊》近日有消息稱，內地有關部門正在醞釀新規，其中一條是「商
業銀行不得代銷通知規定範圍以外的機構發行的產品，不得代理銷售私募投資基金或通過借道其
他持牌金融產品的方式變相代理銷售私募投資基金。債券、實物貴金屬以及金融監管部門另有規
定的除外」。
　　對此，《財新網》從業內了解到，的確有銀行近日被徵求意見，但涉及上述規定的政策文件
何時發布目前尚未可知。知情人士表示，金融監管部門日前召集商業銀行相關條線人員開會，部
分銀行派代表參加討論了。
　　原銀監會２０１６年５月發布的《關於規範商業銀行代理銷售業務的通知》已明確要求，商
業銀行不得代銷通知規定範圍以外的機構發行的產品，政府債券、實物貴金屬以及銀監會另有規
定的除外。而近期尚在醞釀中的政策，相比此前《通知》多了「不得代理銷售私募投資基金或通
過借道其他持牌金融產品的方式變相代理銷售私募投資基金」這句要求。
　　對此，有業內人士認為，近年來私募機構「爆雷」、「跑路」事件頻發，商業銀行與合作機
構之間的責任劃分不清，一但私募機構「跑路」，投資者往往會將矛頭指向商業銀行及其監管部
門，引發各種糾紛和投訴，因此有必要加以規範。（ｌｃ）

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