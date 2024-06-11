  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

11/06/2024 16:50

《行業數據》５月中國新能源車出口跌４％，比亞迪出口量領先

　　《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會公布，２０２４年５月，中國新能源車出口９﹒４萬輛
，同比下降４％，環比下降１８﹒８％，佔乘用車出口的２４﹒８％，較２０２３年同期下降
６﹒８個百分點。其中，純電動佔新能源出口的７８％，Ａ０＋Ａ００級純電動出口佔自主新能
源出口的６１％。
　　５月廠商出口方面，前十位企業依次分別為：比亞迪３７４９９輛、特斯拉中國１７３５８
輛、奇瑞汽車７１９８輛、上汽乘用車６４８７輛、長城汽車２９０５輛、哪吒汽車２７６４輛
、吉利汽車２５０１輛、東風本田２４９２輛、上汽通用五菱２２９３輛、小鵬汽車１５７８輛

　　乘聯會數據顯示，５月批發銷量突破萬輛的新能源汽車廠商達到１６家（環比增加２家，同
比增加４家），佔新能源乘用車總量的８８﹒６％（上月８６﹒７％，２０２３年同期
８２﹒１％）。其中前十位依次為：比亞迪３３０４８８輛、特斯拉中國７２５７３輛、吉利汽
車５８６７３輛、長安汽車５０２７２輛、奇瑞汽車３９４４４輛、理想汽車３５０２０輛、賽
力斯３４１７７輛、上汽通用五菱３３８７０輛、廣汽埃安３０４２０輛、長城汽車２４５４９
輛。（ｃｔ）

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」

11/06/2024 13:55

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金