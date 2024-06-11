《行業數據》５月中國新能源車出口跌４％，比亞迪出口量領先

《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會公布，２０２４年５月，中國新能源車出口９﹒４萬輛

，同比下降４％，環比下降１８﹒８％，佔乘用車出口的２４﹒８％，較２０２３年同期下降

６﹒８個百分點。其中，純電動佔新能源出口的７８％，Ａ０＋Ａ００級純電動出口佔自主新能

源出口的６１％。

５月廠商出口方面，前十位企業依次分別為：比亞迪３７４９９輛、特斯拉中國１７３５８

輛、奇瑞汽車７１９８輛、上汽乘用車６４８７輛、長城汽車２９０５輛、哪吒汽車２７６４輛

、吉利汽車２５０１輛、東風本田２４９２輛、上汽通用五菱２２９３輛、小鵬汽車１５７８輛

。

乘聯會數據顯示，５月批發銷量突破萬輛的新能源汽車廠商達到１６家（環比增加２家，同

比增加４家），佔新能源乘用車總量的８８﹒６％（上月８６﹒７％，２０２３年同期

８２﹒１％）。其中前十位依次為：比亞迪３３０４８８輛、特斯拉中國７２５７３輛、吉利汽

車５８６７３輛、長安汽車５０２７２輛、奇瑞汽車３９４４４輛、理想汽車３５０２０輛、賽

力斯３４１７７輛、上汽通用五菱３３８７０輛、廣汽埃安３０４２０輛、長城汽車２４５４９

輛。（ｃｔ）

