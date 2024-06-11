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AH股新聞

11/06/2024 15:26

【大國博弈】李強本周起訪問新西蘭、澳洲及大馬，料開放龍蝦進口

　　《經濟通通訊社１１日專訊》外交部發言人林劍下午宣布：應新西蘭總理盧克森、澳洲總理
阿爾巴尼斯和馬來西亞總理安華邀請，國務院總理李強將於６月１３日至２０日對新西蘭、澳洲
和馬來西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強總理將同澳洲總理舉行第九輪中澳總理年度會晤。
　　稍早前澳洲政府在聲明中表示，李強將前往阿德萊德、坎培拉和珀斯進行為期四天的訪問。
澳洲媒體指，政府高度重視李強此訪，總理阿爾巴尼斯和外長黃英賢決定不參加本月中旬在瑞士
舉辦的烏克蘭問題和平峰會，原因是要留在澳洲接待李強。
　　據《澳洲人報》報道，阿爾巴尼斯預計６月１６日將與李強在坎培拉進行雙邊會談，隨後李
強將前往珀斯出席澳企ＣＥＯ圓桌會議，屆時大型礦業公司、銀行和農貿出口商等與中國有業務
往來的高層將參加會議。
　　有分析預計，李強此訪或為中國進口澳洲活龍蝦解禁提供契機，作為雙方恢復友好貿易關係
的訊號。
　
＊新西蘭總理：盼李強帶來合作機會＊
　
　　另外，新西蘭總理盧克森昨日也宣布李強本周稍後來訪。盧克森說，期待歡迎李強到訪，在
全球充滿挑戰的情況下，有必要在關鍵以及有共同利益的議題上與中國保持接觸，亦會在雙方有
分歧的議題上坦誠和建設性交流，相信李強此行會為兩國交流合作提供寶貴的機會。（ｒｙ）

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