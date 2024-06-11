《中國要聞》Ｂ站重返大上傳時代？大量盜版影視作品目前可搜可看

《經濟通通訊社１１日專訊》以「搬運」日本動漫起家的內地二次元影片網站嗶哩嗶哩

（０９６２６），在業務做大後「改邪歸正」，不僅購買正版動漫版權供用戶收看，還聘用大量

審核人員刪除盜版和未通過審核的影視資源，然而最近不少用戶發現，大量沒有版權、甚至沒有

過審的動漫、電影在Ｂ站「上架」，驚呼Ｂ站「重操舊業」，重返「大上傳時代」。

《經濟通通訊社》記者試著從Ｂ站搜索一些被國內封禁的動漫，比如《死亡筆記》、《進擊

的巨人》、《東京喰種》，發現都有用戶上載全集數資源供全網觀看，而且都是無刪減版本，上

載時間都集中在這兩個月，另外一些Ｂ站沒有版權的熱門動漫，比如《一拳超人》、《火影忍者

》、《死神》等，最近也能在Ｂ站全集數觀看。

不單是動漫，就連部分時下最新上映的電影，也能在Ｂ站上找到資源，比如近日大熱的港產

片《九龍城寨之圍城》還有荷里活大片《沙丘２》等；而在國外串流平台上的一些影視作品，比

如《幽暗偶遇》、《異星戰境》、《Ｔｈｅ ８ Ｓｈｏｗ》，自然也是被盜版上傳的對象。

有微博用戶表示，Ｂ站重返「大上傳時代」，原因是公司「砍了大量審核崗」，評論道「感

覺一切都回來了」，而在這些盜版影片下方的評論區，有網友呼籲不要開彈幕不要留評論，低調

行事以保護資源。（ｅｙ）

