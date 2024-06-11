《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，寧德時代續跌超２％拖累創業板

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒３％，報３０４２﹒１３

點，深成指低開０﹒６２％。

大市焦點繼續落在寧德時代（深：３００７５０）上，盡管外界分析美國潛在制裁目前對公

司並無威脅，就算失去美國市場亦不會對公司出貨量帶來即時影響，但市場基於美國制裁藥明康

德（滬：６０３２５９）的前車之鑒，加上擔心事件可能影響其與最大客戶特斯拉的關係，寧德

時代今早再低開超過２％，拖累創業板表現。

房地產問題仍然是中國政府的心頭大患。國務院常務會議要求當局繼續研究儲備新的去庫存

、穩市場政策措施，另外上海土地拍賣宣布取消溢價上限。

證券市場監管持續，上交所、深交所、北交所上周五（７日）發布各自的程序化交易管理實

施細則徵求意見稿，三份細則大同小異，均對高頻交易設下明確的認定標準，並會加收流量費和

撤單費等費用。

人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，收水２０億元人民幣。

再有國家對中國出口汽車設置關卡，土耳其公布將對進口自中國的汽車加徵４０％關稅，每

輛車額外關稅最低為７０００美元，７月７日生效。另外，土耳其所處的歐盟預計本周將宣布上

調中國電動汽車關稅，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減半。（ｅｙ）

