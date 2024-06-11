《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，寧德時代續跌超２％拖累創業板

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒３％，報３０４２﹒１３
點，深成指低開０﹒６２％。
大市焦點繼續落在寧德時代（深：３００７５０）上，盡管外界分析美國潛在制裁目前對公
司並無威脅，就算失去美國市場亦不會對公司出貨量帶來即時影響，但市場基於美國制裁藥明康
德（滬：６０３２５９）的前車之鑒，加上擔心事件可能影響其與最大客戶特斯拉的關係，寧德
時代今早再低開超過２％，拖累創業板表現。
房地產問題仍然是中國政府的心頭大患。國務院常務會議要求當局繼續研究儲備新的去庫存
、穩市場政策措施，另外上海土地拍賣宣布取消溢價上限。
證券市場監管持續，上交所、深交所、北交所上周五（７日）發布各自的程序化交易管理實
施細則徵求意見稿，三份細則大同小異，均對高頻交易設下明確的認定標準，並會加收流量費和
撤單費等費用。
人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，收水２０億元人民幣。
再有國家對中國出口汽車設置關卡，土耳其公布將對進口自中國的汽車加徵４０％關稅，每
輛車額外關稅最低為７０００美元，７月７日生效。另外，土耳其所處的歐盟預計本周將宣布上
調中國電動汽車關稅，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減半。（ｅｙ）
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