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AH股新聞

11/06/2024 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌１﹒１％近三千關，白酒資源板塊領跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》年初經歷震盪行情，其後在中證監換帥後逐漸修復，然而監管
持續，滬深北交易所最新發布各自的程序化交易管理實施細則徵求意見稿。三份細則大同小異，
均明確了高頻交易的認定標準，加收流量費、撤單費。滬深股市今日在白酒、資源、航運等板塊
集體告跌下，滬綜指半日錄得１﹒１％跌幅，報３０１７﹒７３點，盤中低見３０１３﹒８６點
，不知不覺間市場又要開始保衛三千。
　　深市方面，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）在假期因素結束後繼續恐慌下挫，盡
管半導體、軟件、互聯網等科技板塊領漲，深成指半日仍跌０﹒４６％，創業板指同跌
０﹒３９％。
　　交投持續低迷，兩市半日成交４４５４億元（人民幣．下同），較假期前最後交易日（７日
）同時段水平還要減少２﹒５％。
　
＊寧德時代續跌近４％，外資上周急撤退＊
　
　　今日Ａ股焦點繼續落在寧德時代上，盡管外界分析美國潛在制裁目前對公司並無威脅，就算
失去美國市場亦不會對公司出貨量帶來即時影響，但市場基於美國制裁藥明康德
（滬：６０３２５９）的前車之鑑，加上擔心事件可能影響其與最大客戶特斯拉的關係，寧德時
代今早再低開超過２％，拖累創業板表現。寧德時代現價挫３﹒８％，報１８７﹒２元，盤中刷
新３月底以來新低。
　　港交所數據顯示，寧德時代為上周五（１０日）深股通成交最活躍個股，全日淨賣出
６﹒５８億元，反映外資恐慌。
　
＊土耳其突加中國車關稅，惟比亞迪逆同業升＊
　
　　就在土耳其外長費丹完成訪問中國行程後數日，土耳其即公布將對進口自中國的汽車加徵
４０％關稅，每輛車額外關稅最低為７０００美元，７月７日生效，讓外界感意外。另外，土耳
其所處的歐盟預計本周將宣布上調中國電動汽車關稅，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減
半。
　　汽車股今早受打擊，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒９％，上汽集團
（滬：６００１０４）跌１﹒１％，長安汽車（深：０００６２５）跌１％，賽力斯
（滬：６０１１２７）走低０﹒９％，長城汽車（滬：６０１６３３）軟０﹒６％，惟比亞迪
（深：００２５９４）升３﹒５％。（ｅｙ）

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