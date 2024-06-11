《Ａ股行情》滬綜指半日收跌１﹒１％近三千關，白酒資源板塊領跌

《經濟通通訊社１１日專訊》年初經歷震盪行情，其後在中證監換帥後逐漸修復，然而監管

持續，滬深北交易所最新發布各自的程序化交易管理實施細則徵求意見稿。三份細則大同小異，

均明確了高頻交易的認定標準，加收流量費、撤單費。滬深股市今日在白酒、資源、航運等板塊

集體告跌下，滬綜指半日錄得１﹒１％跌幅，報３０１７﹒７３點，盤中低見３０１３﹒８６點

，不知不覺間市場又要開始保衛三千。

深市方面，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）在假期因素結束後繼續恐慌下挫，盡

管半導體、軟件、互聯網等科技板塊領漲，深成指半日仍跌０﹒４６％，創業板指同跌

０﹒３９％。

交投持續低迷，兩市半日成交４４５４億元（人民幣．下同），較假期前最後交易日（７日

）同時段水平還要減少２﹒５％。



＊寧德時代續跌近４％，外資上周急撤退＊



今日Ａ股焦點繼續落在寧德時代上，盡管外界分析美國潛在制裁目前對公司並無威脅，就算

失去美國市場亦不會對公司出貨量帶來即時影響，但市場基於美國制裁藥明康德

（滬：６０３２５９）的前車之鑑，加上擔心事件可能影響其與最大客戶特斯拉的關係，寧德時

代今早再低開超過２％，拖累創業板表現。寧德時代現價挫３﹒８％，報１８７﹒２元，盤中刷

新３月底以來新低。

港交所數據顯示，寧德時代為上周五（１０日）深股通成交最活躍個股，全日淨賣出

６﹒５８億元，反映外資恐慌。



＊土耳其突加中國車關稅，惟比亞迪逆同業升＊



就在土耳其外長費丹完成訪問中國行程後數日，土耳其即公布將對進口自中國的汽車加徵

４０％關稅，每輛車額外關稅最低為７０００美元，７月７日生效，讓外界感意外。另外，土耳

其所處的歐盟預計本周將宣布上調中國電動汽車關稅，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減

半。

汽車股今早受打擊，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒９％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌１﹒１％，長安汽車（深：０００６２５）跌１％，賽力斯

（滬：６０１１２７）走低０﹒９％，長城汽車（滬：６０１６３３）軟０﹒６％，惟比亞迪

（深：００２５９４）升３﹒５％。（ｅｙ）

