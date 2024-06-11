《Ａ股行情》滬指收跌０﹒８％茅台跌３％，深市倒升，成交７千億

《經濟通通訊社１１日報道》年初經歷震盪行情，其後在中證監換帥後逐漸修復，然而監管

持續，例如滬深北明確高頻交易的認定標準及加收流量費和撤單費，Ａ股卻已漸失上升勢能。滬

深股市今日在白酒、資源、航運等板塊集體告跌下，尤其是Ａ股股王茅台（滬：６００５１９）

急跌，帶動滬綜指一度錄得超過１％跌幅，盤中低見３０１３﹒８６點，不知不覺間市場又要開

始保衛三千，午後滬指跌幅稍作修復，全日收跌０﹒７６％，報３０２８﹒０５點

深市方面，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）在假期因素結束後繼續恐慌下挫，不

過在半導體、軟件、互聯網等科技板塊大幅領漲，深市午後倒升收場，深成指升０﹒０７％，創

業板指同揚０﹒３５％。

交投持續低迷，復市首日兩市全日成交７０２９億元（人民幣．下同），仍屬較低水平，較

假期前最後交易日（７日）還要減少１﹒９％。



＊黃牛拒配合炒酒，茅台股價急挫３％＊



據報貴州茅台因黃牛發起集體拒收或開發票，以抵抗電商平台出貨規則對黃牛的壓榨，導致

飛天系列全線急跌，２０２３－２０２４年原箱每瓶價格跌５元至１０元，２０２４年散瓶價格

下跌４０元，有部分生肖酒價格更暴跌１００至２００元，目前茅台酒（５３度、５００ｍｌ）

批價已跌至每瓶２４４５元，顯著低於２５００元心理關口。貴州茅台股價全日跌３﹒１％，報

１５６９元人民幣，創今年１月以來新低。有內媒記者以投資者身份從貴州茅台獲悉，公司稱已

注意到股價波動，會實時關注茅台酒市場批價持續下跌的情況。

龍頭大哥跌倒，其他同業跟隨，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉４﹒１％，蘭州黃河

（深：０００９２９）跌３﹒９％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）挫３﹒５％，古井貢酒

（深：０００５９６）跌３％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒７％。



＊關注歐盟關稅決定，車股先跌後緩＊



寧德時代受美國監管風險持續發酵，上周五（１０日）遭外資循深股通淨賣出６﹒５８億元

。市場基於美國制裁藥明康德（滬：６０３２５９）的前車之鑑，加上擔心事件可能影響其與最

大客戶特斯拉的關係，寧德時代今早再低開超過２％，拖累創業板表現。寧德時代今日價續挫

２﹒３％，報１８８﹒７７元，盤中刷新３月底以來新低。

土耳其公布將對進口自中國的汽車加徵４０％關稅，每輛車額外關稅最低為７０００美元，

７月７日生效，讓外界感意外。另外，土耳其所處的歐盟預計本周將宣布上調中國電動汽車關稅

，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減半。汽車股今早受打擊，午後見修復，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌２﹒５％，上汽集團（滬：６００１０４）、長安汽車

（深：０００６２５）小跌，長城汽車（滬：６０１６３３）倒升０﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）全程拉漲，今日收升３﹒９％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４２﹒８８ －０﹒８７

上證綜合指數 ３０２８﹒０５ －０﹒７６ ３３２６﹒８３

上證Ａ股指數 ３１７４﹒４２ －０﹒７６

深證成份指數 ９２６２﹒３５ ＋０﹒０７ ３７０２﹒４５

深圳創業板指數 １７８７﹒３０ ＋０﹒３５

上證Ｂ股指數 ２３３﹒４０ －０﹒５２ ０﹒９６

深證Ｂ股指數 １１０８﹒４５ －０﹒７２ ０﹒８８

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