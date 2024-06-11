【大國博弈】寧德時代反駁美議員指控不實，外媒稱事件短期無威脅

《經濟通通訊社１１日專訊》美國共和黨多名議員致信該國國土安全部，稱眾議院中共問題

特設委員會發現「確鑿證據」，證明中國電池製造商寧德時代（深：３００７５０）的供應鏈與

新疆生產建設兵團有聯繫，涉及在新疆的「強迫勞動」行為，呼籲美國「必須立即」將寧德時代

列入美國涉疆法案實體清單。

寧德時代發聲明指出，指控公司與強迫勞動有關是毫無根據的誤導和完全錯誤。公司強調美

國議員所提及的供應商已與公司終止合作關係；其他供應商的業務關係也是通過不同的子公司進

行，絕不涉及強迫勞動或任何違反美國適用法律法規的行為；寧德時代表示，公司嚴格遵守在美

國營運和開展業務活動適用的所有法律法規。

事件引發寧德時代上周五（７日）價挫５﹒７％，報１９３﹒２元，拖累大市表現，反映投

資者恐慌情緒。不過無論是外媒還是內地財經界，都認為市場過於悲觀，事件暫時還不會對寧德

時代產生實質影響。



＊中資券商挺寧德時代，全球競爭力不可撼動＊



美國多名眾議員提出議案，要求美國國土安全部暫停從六家中企採購電池。除寧德時代外，

還包括比亞迪（深：００２５９４）、遠景能源、億緯鋰能（深：３０００１４）、國軒高科

（深：００２０７４）和海辰儲能。

《彭博》引述美國政治專家認為，與眾議院中國特設委員會迄今為止的兩黨合作記錄不同，

今次要求禁止寧德時代進口產品的行動僅來自五名共和黨人，民主黨人尚未加入。報告又引述財

經界人士指，議員指控集中在寧德時代供應商而不是該公司的本身問題上，這可能會削弱將寧德

時代列入實體名單的理由。盡管如此，有分析師指出，隨著辯論和選舉日的臨近，美國監管因素

對寧德時代的威脅可能會越來越大。

至於內地券商不意外地力挺寧德時代。據招商證券測算，寧德時代今年直接及間接出口美國

的動力、儲能電池產品約為３０－４０ＧＷｈ，以儲能產品為主，估算收入體量佔比約１０％，

預計就算美國封殺寧德時代，對其業務影響仍然較小。該機構還認為，寧德時代的全球競爭力不

可撼動。

財通證券則認為，美國國會議員信中內容為不實指控，市場不必太過悲觀，且即使寧德時代

進入美國進口黑名單，其在海外的技術授權模式將不受影響。（ｅｙ）

