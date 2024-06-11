  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯
AH股新聞

11/06/2024 09:26

【大國博弈】寧德時代反駁美議員指控不實，外媒稱事件短期無威脅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國共和黨多名議員致信該國國土安全部，稱眾議院中共問題
特設委員會發現「確鑿證據」，證明中國電池製造商寧德時代（深：３００７５０）的供應鏈與
新疆生產建設兵團有聯繫，涉及在新疆的「強迫勞動」行為，呼籲美國「必須立即」將寧德時代
列入美國涉疆法案實體清單。
　　寧德時代發聲明指出，指控公司與強迫勞動有關是毫無根據的誤導和完全錯誤。公司強調美
國議員所提及的供應商已與公司終止合作關係；其他供應商的業務關係也是通過不同的子公司進
行，絕不涉及強迫勞動或任何違反美國適用法律法規的行為；寧德時代表示，公司嚴格遵守在美
國營運和開展業務活動適用的所有法律法規。
　　事件引發寧德時代上周五（７日）價挫５﹒７％，報１９３﹒２元，拖累大市表現，反映投
資者恐慌情緒。不過無論是外媒還是內地財經界，都認為市場過於悲觀，事件暫時還不會對寧德
時代產生實質影響。
　
＊中資券商挺寧德時代，全球競爭力不可撼動＊
　
　　美國多名眾議員提出議案，要求美國國土安全部暫停從六家中企採購電池。除寧德時代外，
還包括比亞迪（深：００２５９４）、遠景能源、億緯鋰能（深：３０００１４）、國軒高科
（深：００２０７４）和海辰儲能。
　　《彭博》引述美國政治專家認為，與眾議院中國特設委員會迄今為止的兩黨合作記錄不同，
今次要求禁止寧德時代進口產品的行動僅來自五名共和黨人，民主黨人尚未加入。報告又引述財
經界人士指，議員指控集中在寧德時代供應商而不是該公司的本身問題上，這可能會削弱將寧德
時代列入實體名單的理由。盡管如此，有分析師指出，隨著辯論和選舉日的臨近，美國監管因素
對寧德時代的威脅可能會越來越大。
　　至於內地券商不意外地力挺寧德時代。據招商證券測算，寧德時代今年直接及間接出口美國
的動力、儲能電池產品約為３０－４０ＧＷｈ，以儲能產品為主，估算收入體量佔比約１０％，
預計就算美國封殺寧德時代，對其業務影響仍然較小。該機構還認為，寧德時代的全球競爭力不
可撼動。
　　財通證券則認為，美國國會議員信中內容為不實指控，市場不必太過悲觀，且即使寧德時代
進入美國進口黑名單，其在海外的技術授權模式將不受影響。（ｅｙ）

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金