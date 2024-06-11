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AH股新聞

11/06/2024 09:59

《華為動向》華為發聲明回應投資柔宇科技傳聞：未曾提出投資要求

　　《經濟通通訊社１１日專訊》對於有指華為曾欲投資昔日的柔性顯示屏獨角獸企業柔宇科技
，華為昨（１０日）發表聲明稱，公司注意到網絡上出現有關「華為提出投資柔宇科技」的言論
，此屬誤傳。聲明強調，「實際情況是，華為未有此投資計劃，也未提出投資要求」。
　　柔宇科技於２０１２年由劉自鴻和相關人士創立，因在２０１４年率先成功開發０﹒０１毫
米全球最薄柔性顯示屏而聲名大噪，成為深圳乃至全國知名的獨角獸企業，還一度闖關納斯達克
和科創板上市，但均折戟沉沙，近兩年更面臨破產、員工罷工討薪等窘境。今年４月１日，柔宇
科技曾在其公眾號上聲明，公司未曾主動申請破產，也未進入破產程序，企業仍在運營中，破產
傳聞源自離職員工以期權結算糾紛名義提出的破產審查申請。
　
＊柔宇科技破產清算案已獲深圳法院受理並指定管理人＊
　
　　不過，全國企業破產重整案件信息網顯示，深圳市中級人民法院６月６日發布公告稱，該法
院已於２０２４年５月１５日裁定受理柔宇科技破產清算一案，並指定廣東華商律師事務所為柔
宇科技管理人。
　　中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威於６月９日深夜在微信朋友圈發文稱，在柔宇科
技初創時期，華為曾提出投資柔宇科技，專門為華為供應柔性屏，但柔宇科技拒絕了華為的投資

　　劉自鴻希望像三星公司一樣，獨立完成所有產品的開發，獨立制造所有產品，但「這明顯超
出了劉自鴻的能力圈」。劉姝威認為，劉自鴻的問題就是「超出了自己的能力圈」，「劉自鴻是
一位科學家，但他不具備經營管理企業的基礎知識和經驗」，而資本市場對其超出能力圈的行為
進行了投資，結果導致投資失敗。劉姝威還透露，自己曾對劉自鴻表示，唯一能救柔宇科技的方
法就是劉自鴻退出管理層，專注於柔性技術的研究，否則柔宇科技只剩破產一途，但劉自鴻不同
意，結果導致今日的局面。（ｓｌ）

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