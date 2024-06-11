《中國房產》廣州４個保障房項目在建中，將提供２﹒４萬套保障房

《經濟通通訊社１１日專訊》廣州安居集團近日透露，廣州目前有４個在建保障房項目，總

建築面積約２５３﹒６萬平方米，可提供２﹒４萬套保障房；未來計劃開工的保障房項目有９個

，預計提供約１萬套保障房。

其中一個在建項目是位於白雲區地鐵十三號線朝陽站附近的鴉崗保障性住房項目，共提供

２５４２套房源，原計劃作為共有產權房，但目前已明確轉為配售型保障房，全部房源預計將在

２０２５年年底竣工。另一在建中的蘿崗中心城區保障性住房項目，也已明確將１９８７套限價

房轉為配售型保障房。據了解，２０２４年廣州籌建的配售型保障性住房共涉及１２個項目。其

中，新開工項目８個，通過存量房源轉化４個項目，包括上述兩個項目。

此前住建部相關負責人介紹，原有的住房保障體系以公共租賃住房、保障性租賃住房為主體

，目前新一輪保障性住房建設則分為配租型和配售型兩種。其中，配租型包括公共租賃住房、保

障性租賃住房；配售型則是本輪保障性住房改革重點拓展的新路子，按保本微利原則配售，以家

庭為單位，保障對象只能購買一套保障性住房。

廣州安居集團為廣州市專責從事保障性住房投資、融資、建設和運營管理的市屬功能性國有

公司。據今年初的廣州市政府工作報告披露，２０２４年擬籌建配售型保障性住房不少於１萬套

，籌集保障性租賃住房不少於１０萬套，發放住房租賃補貼不少於１﹒８萬戶。（ｓｌ）

