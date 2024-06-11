《中國要聞》中遠海運重獲秘魯錢凱港獨家經營權，１１月投入運營

《經濟通通訊社１１日專訊》據《財新》報道，央企中遠海運集團將重獲秘魯錢凱港項目的

獨家經營權。秘魯總統迪娜．博魯阿爾特於當地時間６月５日簽署了《國家港口系統法》修正案

和《沿海運輸法》，規定國家港務局有權向私營公司授予獨家經營權。該修正案已於６月８日生

效，意味著中遠海運獲錢凱港獨家經營權的行政事宜迅速依法解決。

博魯阿爾特又提到，錢凱港將於今年１１月投入運營，每年將產生相當於４５億美元的經濟

和社會效益，相當於國家ＧＤＰ的１﹒８％，並創造８５５０個直接就業機會。

中遠海運集團旗下港口平台中遠海運港口（０１１９９）在２０１９年中秘簽署共建「一帶

一路」合作諒解備忘錄後，以２﹒２５億美元收購了錢凱碼頭６０％的股權，並為獲取獨家經營

權而將整個項目的投資擴大到超過３５億美元，其中一期達到１３﹒１５億美元。２０２１年，

秘魯國家港務局將旗下ＣＳＰ錢凱碼頭獨家經營權授予中遠海運港口。

不過，到今年３月，秘魯國家港務局突然公告，因港務局沒有授予獨家經營權的法定權力，

因此相關授予決議無效。



＊消息人士：僅屬行政問題，不針對中遠海運港口＊



報道引述中遠海運港口表示，當時獲得的是錢凱碼頭管理和提供七項港口配套服務的獨家經

營權，包括裝卸工人、港內貨物運輸、引水、拖輪、船舶靠離泊、貨物解綁及燃油供應，此次「

較具爭議性的是引水和拖輪服務的獨家經營權」。

報道同時引述接近秘魯政府的消息人士指出，此舉並不針對中遠海運港口，而是當地法律存

在模糊地帶，秘魯政界認為應當就向重大基礎設施項目的投資制定更為清晰的法律，過程中發生

了錢凱港這一獨家經營權被授予後又被撤回的事件，「整體而言，這僅是一次技術性動作」。

報道指出，修補了法律漏洞的《國家港口系統法》修正案在５月３０日的秘魯國會全體會議

中獲投票通過；博魯阿爾特６月５日簽署修正案當日，秘魯國會同意博魯阿爾特在６月２３日－

３０日訪問中國。據秘魯國家電視台新聞頻道（ＴＶＰｅｒｕ Ｎｏｔｉｃｉａｓ）披露的訪華

行程安排，博魯阿爾特在計劃在深圳的訪問行程中，特別安排中遠海運港口有份出席的與企業會

談。（ｓｌ）

