《神州金融》花旗中國個人信用卡債權下月初轉讓予富邦華一銀行

《經濟通通訊社１１日專訊》花旗中國今日宣布已完成向滙豐中國出售和轉移其內地的個人

零售財富管理業務，包含其３００多名員工將轉到滙豐中國。花旗在內地的企業和機構客戶業務

不受此次交易影響。此外，花旗已與富邦華一銀行達成協議，將於今年稍晚時就內地的個人信用

卡業務及無擔保貸款相關資產進行轉讓。

花旗中國今年１月曾公告稱，個人信用卡業務債權轉讓計劃於２０２４年７月５日交割。今

年５月中旬，花旗銀行信用卡公告，自７月３日２１時起，花旗中國個人信用卡將終止提供還款

服務，並會向用戶提供截至７月５日的最後一期信用卡對帳單；自７月６日起，花旗中國將逐步

調整╱停止各信用卡相關服務渠道，終止所有尚未註銷的花旗中國個人信用卡帳戶。



＊尋求在內地設獨資證券、獨資期貨公司＊



花旗中國總裁、花旗銀行（中國）有限公司行長陸烜表示，未來花旗中國會更加專注於企業

和機構客戶業務，通過花旗全球的網絡服務客戶，支持他們的跨境金融需求。據報花旗中國目前

正積極尋求在內地設立一家獨資證券公司和一家獨資期貨公司。

花旗早在２０２１年就宣布退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球１４個市場的個人銀行業

務，迄今已經完成了在澳洲、巴林、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南９個市

場的個人銀行業務出售。花旗並將關閉其在南韓的個人銀行業務，還將全面結束其在俄羅斯的業

務。同時，花旗將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的ＩＰＯ，並重啟在波

蘭的個人銀行出售計劃。（ｓｌ）

