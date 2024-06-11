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AH股新聞

11/06/2024 17:53

《中國要聞》九部門：暢通跨境電商融資渠道，推動海外倉高質發展

　　《經濟通通訊社１１日專訊》商務部等９部門發布《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設
的意見》，提出五大項、１５條措施，強調要大力支持跨境電商賦能產業發展，提升服務跨境電
商企業能力，支持跨境電商企業「借展出海」，推動跨境電商海外倉高質量發展等，又提出要暢
通跨境電商企業融資渠道，優化跨境資金結算服務，推動跨境電商供應鏈降本增效。
　
＊支持跨境電商參加重點展會，有條件允許數據跨境流動＊
　
　　《意見》提出，指導地方依託跨境電商綜合試驗區、跨境電商產業園區、優勢產業集群和外
貿轉型升級基地等，培育「跨境電商賦能產業帶」模式發展標桿。鼓勵有條件的地方聚焦本地產
業，與跨境電商平台開展合作，設立產業帶「線上專區」。支持依法合規引入數字人等新技術，
通過網絡直播等方式拓展銷售渠道，帶動更多優勢產品出口。支持跨境電商平台、出口、支付、
物流、海外倉等企業參加中國進出口商品交易會（廣交會）、全球數字貿易博覽會等重點展會。
鼓勵有條件的地方組織企業赴境外參展，為跨境電商企業提供更多展示對接平台。
　　同時，統籌用好現有資金渠道，支持跨境電商海外倉企業發展。引導更多社會資本以市場化
方式支持跨境電商海外倉等相關企業發展。鼓勵有條件的地方用好現有股權投資基金資源，探索
以市場化方式設立產業發展基金，加強對跨境電商海外倉企業支持。促進中歐班列沿線海外倉建
設，積極發展「中歐班列＋跨境電商」模式。
　
＊鼓勵高校開「跨境電商＋小語種」課程培養產業人才＊
　
　　此外，鼓勵金融機構探索優化服務模式，為具有真實貿易背景的跨境電商企業提供金融支持
。在符合法律法規要求、確保安全的前提下，促進和規範數據跨境流動，允許跨境電商、跨境支
付等應用場景數據有序自由流動。鼓勵跨境電商、海外倉企業依法依規利用數據賦能產業鏈上下
游，增強生產企業柔性化供應能力。
　　《意見》並提出，加強跨境電商行業組織建設與人才培養。指導有條件、有意願的主體研究
申請建立全國性跨境電商行業組織。鼓勵有條件的地方出台跨境電商行業高層次人才認定標準，
將相關領域人才納入人才需求目錄和高層次人才目錄。鼓勵高校通過全日制和非全日制方式開設
「跨境電商＋小語種」相關課程，為跨境電商出口企業開拓新興市場提供人才支持。（ｓｌ）

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