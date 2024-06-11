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AH股新聞

11/06/2024 15:37

【提振內房】廣東房協：聯動全產業推出四大行動刺激商品房消費

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣東省房地產行業協會宣布，將聯合部分地市房協和相關機構
共同開展「１＋４＋Ｎ」廣東商品房促消費全產業大行動，以凝聚全產業力量提振市場信心、促
進商品房消費、提升民眾居住品質。
　　廣東房協介紹，全產業大行動將搭建１個立足廣東、面向全國全產業促進商品房流通消費的
大平台。開展「粵團購」、「以舊換新全國免佣」、「先租後售」、「大宗交易對接」等四項行
動，並聯動政府、金融機構、中介服務機構、生活服務商、媒體等實施Ｎ項配套措施。
　
＊全國買家在廣東買樓「以舊換新」均可免佣＊
　
　　其中，「粵團購」即聯動相關城市、區域推出相關優惠措施，由房地產開發企業提供團購專
屬房源和專屬優惠，面向機關事業單位、央企國企、金融機構、產業園區、大型民營企業，相關
行業協會、商會等開展團購。
　　「商品房以舊換新全國免佣」，即是自廣東房協小程序發布項目名錄之日起，全國所有以舊
換新的消費者可憑中介服務機構開具的二手房交易佣金發票（包含買賣雙方），在參與活動的商
品房項目抵扣房款：購買新房金額超過二手房全額抵扣，未超過則按新房佔二手房金額比例抵扣
。此活動全國聯動，凡省房協會員單位及各市（縣、市、區）房協會員單位在廣東省範圍內的項
目均可自願參與。
　　「先租後售」即鼓勵企業支持購房者「先租再買」，約定租期、租金以及買賣價格，並配套
金融服務，租賃到期後可抵扣已繳付租金以約定價格買賣，或者退租。
　　「大宗交易對接」即聯合相關專業資源，助力商辦類及相關大宗物業去化。
　　至於Ｎ項配套，當中包括：聯動中介服務機構推出二手房佣金特別優惠；整合全國資源，聯
動港澳，推動跨區域消費；聯動金融機構，在監管允許範圍內推出最優信貸產品、優惠利率等。
（ｓｌ）

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