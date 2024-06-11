《中國要聞》同仁堂港版安宮牛黃丸加價兩成，內地版未有提價消息

《經濟通通訊社１１日專訊》北京同仁堂港版安宮牛黃丸近日加價。據北京同仁堂國藥有限

公司（同仁堂國藥）官網顯示，港版安宮牛黃丸已加價，一粒裝價格１２８０港元（折合人民幣

約１１８９元），６粒裝安宮牛黃丸７６８０港元（折合人民幣約７１３３元），每粒規格為３

克。此前港版北京同仁堂安宮牛黃丸一粒價格為１０６０港元（折合人民幣約９８５元），意味

此次漲價幅度超過２０％。



＊旺角店員稱加價因原料價漲，市場天然牛黃價格遠超黃金＊



內媒《中新經緯》記者以消費者身份致電同仁堂國藥官網諮詢熱線，工作人員表示漲價原因

不清楚，建議諮詢門店。記者再以消費者身份致電同仁堂香港旺角亞皆老街店，工作人員表示，

「因為原料上漲所以漲價，早就跟你們說了之後會漲」。

至於港版安宮牛黃丸漲價後內地會否跟漲，記者以投資者身份致電同仁堂董秘辦，工作人員

表示，公司暫時沒有接到提價的消息，雙天然安宮牛黃丸仍是８６０元人民幣一粒。報道指，內

地版雙天然安宮牛黃丸的生產企業為北京同仁堂科技發展股份有限公司（同仁堂科技）製藥廠。

報道指出，近期天然牛黃供應緊張情況進一步加劇，價格持續攀升。據康美中藥網顯示，截

至６月１０日，天然牛黃最新價格達到１６５萬元（人民幣．下同）╱千克。對比黃金價格，據

上海黃金交易所官網，６月１１日，上海金早盤價為１克黃金５４２﹒５２元╱克，１千克黃金

的價格約為５４﹒２５萬元，即天然牛黃價格遠超黃金價格。

此外，報道提到，記者還以消費者身份諮詢同仁堂電商平台海外旗艦店，客服表示，港版和

內地版安宮牛黃丸最大的區別，在於製藥標準不同，如內地藥企遵循的《中國藥典》，中藥材內

鉛含量限制是不能超過５ｍｇ╱ｋｇ，香港《中醫藥條例》規定為０﹒１７９ｍｇ╱ｋｇ。同仁

堂海外旗艦店由北京同仁堂國藥投資建立。

同仁堂系股票價格漲跌互見，同仁堂（滬：６０００８５）現漲０﹒４％，報４４﹒２３元

；同仁堂國藥（０３６１３）現跌３％，報９﹒６１港元；同仁堂科技（０１６６６）則跌

１﹒６％，報５﹒４４港元。（ｓｌ）

