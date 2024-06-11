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AH股新聞

11/06/2024 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大成
交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　４０９﹒３０　１７２８﹒４４　　－１３１９﹒１４
　　工業富聯　（６０１１３８）　１０１５﹒３５　　７０４﹒３７　　　　３１０﹒９８
　　長江電力　（６００９００）　　８８６﹒２８　　７６３﹒４９　　　　１２２﹒７９
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　４８６﹒３９　　５６１﹒６８　　　　－７５﹒２９
　　中遠海控　（６０１９１９）　　３５５﹒６４　　６１１﹒０３　　　－２５５﹒３９
　　招商銀行　（６０００３６）　　２８７﹒３０　　４１８﹒１１　　　－１３０﹒８１
　　中國平安　（６０１３１８）　　２５２﹒８２　　３０２﹒５３　　　　－４９﹒７１
　　海爾智家　（６００６９０）　　２７８﹒３７　　２３２﹒０１　　　　　４６﹒３６
　　交通銀行　（６０１３２８）　　２９２﹒９９　　１９９﹒８５　　　　　９３﹒１４
　　隆基綠能　（６０１０１２）　　２５１﹒７０　　２３２﹒４４　　　　　１９﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　１３７３﹒８１　２０３２﹒１７　　　－６５８﹒３６
　　比亞迪　　（００２５９４）　　６３９﹒０８　　５３１﹒０６　　　　１０８﹒０２
　　美的集團　（０００３３３）　　３１１﹒６３　　８４８﹒４４　　　－５３６﹒８１
　　中際旭創　（３００３０８）　　５０７﹒０７　　６４１﹒５５　　　－１３４﹒４８
　　北方華創　（００２３７１）　　６０２﹒５０　　２７５﹒４４　　　　３２７﹒０６
　　立訊精密　（００２４７５）　　５０８﹒１１　　３１８﹒０２　　　　１９０﹒０９
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　３９５﹒５４　　３０３﹒０３　　　　　９２﹒５１
　　五糧液　　（０００８５８）　　１８１﹒０７　　４７０﹒１０　　　－２８９﹒０３
　　天孚通信　（３００３９４）　　３３４﹒３１　　１９６﹒９７　　　　１３７﹒３４
　　瀘州老窖　（０００５６８）　　２０２﹒７７　　２２７﹒７７　　　　－２５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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