《駐京專電》習近平：推動企業健全產權制度，穩定糧食生產

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家主席習近平１１日下午主持召開中央

全面深化改革委員會第五次會議，習近平強調，完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮中

國特色社會主義制度優勢，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全產權清晰、權責明

確、政企分開、管理科學的現代企業制度，培育更多世界一流企業。穩定糧食生產，確保糧食安

全，必須保護和調動農民種糧和地方抓糧積極性，健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益

補償機制，提高政策精準性、實效性，夯實糧食安全根基。要堅持以開放促創新，健全科技對外

開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網絡，突出重點領域和關鍵環節，

補齊開放創新制度短板。



＊鼓勵有條件的民營企業建立現代企業制度＊



會議指出，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，要堅持「走出去」和「引進來」相結

合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的伙伴關系，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理

。要加強國際化科研環境建設，瞄准科研人員的現實關切，著力解決突出問題，確保人才引進來

、留得住、用得好。要不斷健全科技安全制度和風險防範機制，在開放環境中築牢安全底線。

會議指出，要加強黨對國有企業的全面領導，完善黨領導國有企業的制度機制，推動國有企

業嚴格落實責任，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理。要鼓勵有條件的民營

企業建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制

，注重發揮黨建引領作用，提升內部管理水平。

會議強調，健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機制，要把提高農業綜合生產

能力放在更加突出位置，完善價格、補貼、保險等政策體系，創新糧食經營增效方式，健全糧食

主產區獎補激勵制度，探索產銷區多渠道利益補償辦法，健全糧食生產支持保護體系。要在建立

省際橫向利益補償機制上邁出實質性步伐，推動糧食主產區、主銷區、產銷平衡區落實好保障糧

食安全的共同責任。要統籌支持小農戶和新型農業經營主體，加強政策扶持、服務引導、利益聯

結，促進小農戶和現代農業發展有機銜接。

會議審議通過了《關於完善中國特色現代企業制度的意見》、《關於健全種糧農民收益保障

機制和糧食主產區利益補償機制的指導意見》、《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環境

的若干意見》等文件。

