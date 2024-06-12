《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ６６８﹒７１ １３４７﹒６５ －６７８﹒９４

中遠海控 （６０１９１９） ９０７﹒９２ ８２５﹒５８ ８２﹒３４

工業富聯 （６０１１３８） ６５３﹒４０ ５３７﹒７９ １１５﹒６１

長江電力 （６００９００） ５９６﹒５８ ４５９﹒７５ １３６﹒８３

藥明康德 （６０３２５９） ６４３﹒６５ ２６５﹒０３ ３７８﹒６２

韋爾股份 （６０３５０１） ３５７﹒６２ ４８１﹒４７ －１２３﹒８５

紫金礦業 （６０１８９９） ３０２﹒６９ ４２１﹒９７ －１１９﹒２８

陝西煤業 （６０１２２５） ２４４﹒６１ ２１６﹒９３ ２７﹒６８

中國平安 （６０１３１８） １３４﹒３９ ３１９﹒４０ －１８５﹒０１

招商銀行 （６０００３６） １５７﹒８０ ２７４﹒６５ －１１６﹒８５

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ５６９﹒０７ ６９９﹒７２ －１３０﹒６５

立訊精密 （００２４７５） ８８０﹒８６ ３８１﹒６２ ４９９﹒２４

比亞迪 （００２５９４） ２６２﹒９３ ９３９﹒６７ －６７６﹒７４

美的集團 （０００３３３） ４５１﹒３１ ６７５﹒７８ －２２４﹒４７

五糧液 （０００８５８） ２６２﹒８３ ４９５﹒６３ －２３２﹒８０

北方華創 （００２３７１） ４４５﹒３７ ２７９﹒５３ １６５﹒８４

匯川技術 （３００１２４） １２７﹒４６ ３８２﹒９８ －２５５﹒５２

中際旭創 （３００３０８） １７５﹒３１ ３２５﹒５３ －１５０﹒２２

邁瑞醫療 （３００７６０） ２６８﹒６１ １８１﹒２２ ８７﹒３９

陽光電源 （３００２７４） １５１﹒９８ ２４２﹒９４ －９０﹒９６

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（以上數字取小數點後兩個位）

