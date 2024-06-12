《神州頭條》財經報章頭版摘要：深圳口岸出入境今年已破１億人次

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平主持召開中央深改委員會會議

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國家主席習近平１１日下午主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議，審議通過了《關於完

善中國特色現代企業制度的意見》、《關於健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機

制的指導意見》、《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環境的若干意見》等文件。



拓展跨境電商出口，推進海外倉建設

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商務部等九部門近日發布關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見。意見明確積極培育跨境

電商經營主體、加大金融支持力度、加強相關基礎設施和物流體系建設、優化監管與服務和積極

開展標準規則建設與國際合作等多方面政策舉措。



增強對外資「磁吸力」，政策支持加碼

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近期，多地發布相關政策，更大力度、更加有效吸引和利用外商投資。據初步統計，截至６月

１１日，已有廣東、江蘇、重慶、內蒙古等十餘個地方出台了有關外商投資的針對性政策舉措。

從中央和地方釋放的政策信號看，更多促進外商投資的舉措有望推出。





《上海證券報》



習近平主持召開中央深改委員會會議

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國家主席習近平１１日下午主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議，審議通過了《關於完

善中國特色現代企業制度的意見》、《關於健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機

制的指導意見》、《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環境的若干意見》等文件。



央地聚焦重大項目，推動穩投資促增長落地見效

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按照前期計畫，所有增發國債項目將於今年６月底前開工建設。在超長期特別國債支持的同時，

為爭取更多項目入圍，北京、上海等多地召開專題會議，加強「兩重」項目儲備，為項目建設加

快落地見效奠定基礎。



上海券商公募瞄準一流投行、投資機構建設

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近期，上海召開貫徹落實新「國九條」動員部署會。會議提出，證券公司要對標對表一流投行建

設要求，提升合規風控和專業水平；在滬資管機構要「長錢長投」，培育長期投資的市場生態，

努力回報投資者。





《證券時報》



習近平主持召開中央深改委員會會議

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國家主席習近平１１日下午主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議，審議通過了《關於完

善中國特色現代企業制度的意見》、《關於健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機

制的指導意見》、《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環境的若干意見》等文件。



拓展跨境電商出口，加快培育外貿新動能

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商務部等九部門１１日發布《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，從積極培育跨境

電商經營主體、加大金融支持力度、加強相關基礎設施和物流體系建設、優化監管與服務、積極

開展標準規則建設與國際合作等五方面部署１５條措施，拓展跨境電商出口，優化海外倉布局，

加快培育外貿新動能。



深圳口岸出入境人員今年已突破１億人次

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深圳出入境邊防檢查總站通報稱，截至６月１１日，２０２４年查驗出入境人員突破１億人次，

佔全國總量約４０％，日均查驗出入境人員６１﹒４萬人次，基本恢復至２０１９年同期水平。

（ｌｃ）

