《鍾之日記》美息前續震盪，藥明三寶報喜

《鍾之日記》６月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局議息結果公布前夕，港股持續受壓，恒指繼上日盤中失守１８０００後，今日走

勢持續向下，最多跌超過３００點，一度跌穿５０天線，為４月２３日以來首次觸及５０天線。

儘管午後跌幅收窄，恒指最終收報１７９３７，跌２３８點或跌１﹒３％，盤中堅守１７８００

重要水平，但未能守著１８０００整數關口；全日主板成交逾１１５１億元。

恒生指數公司在快訊表示，如果港股通於６月依然錄得淨流入，則代表北水連續１２個月買

入港股。截至６月１１日，北水年初至今錄得３２１３億元的淨流入，相當於去年全年淨流入的

１０１％。恒指公司指出，南向交易的日均成交額於今年前５個月達到１９０億元，佔港股整體

市場日均成交額１６﹒９％，比重較２０１５年的１﹒６％顯著上升。



＊滬指午後翻盤，成交仍收縮＊



國家統計局公布，今年５月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，與上月持平

，略低市場預期的上漲０﹒４％，而且從環比來看ＣＰＩ仍然下降了０﹒１％，反映內需依舊疲

軟亟待提振。經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰指出，在去年同期低基數的背景下，中國

５月ＣＰＩ同比仍然偏低，顯示物價下行壓力偏大。

滬綜指今日早盤繼續在三千點關口試探，半日窄幅波動半日微跌０﹒０２％，金融股領跌，

而到午後資源股及軍工股見顯著拉升，帶動滬指翻紅直至收市，全日收升０﹒３１％，報

３０３７﹒４７點；國家主席習近平在中央深改委會議上表示，要建設具有全球競爭力的科技創

新開放環境，然而科技股昨日提前釋放利好，深市表現較靜，深成指升０﹒０８％，創業板指更

回吐０﹒４４％。

兩市全日成交進一步回落至６９２０億元人民幣，再度跌穿７千億關，按日再減１﹒６％。



＊生物安全法案陰影見散，藥明系復仇＊



藥明康德（０２３５９）管理層在今日舉行的２０２３年年度股東大會上回應，公司了解到

，美國眾議院規則委員會不批准將《生物安全法案》加入２０２５國防授權法案的修正案，因此

《生物安全法案》目前不會進入眾議院的立法議程，其後續立法路徑仍有待明確。公司將繼續密

切觀察相關的立法進展。

《生物安全法案》擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或

與這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業

進行合作，而藥明康德被指將是上榜企業之一。

藥明康德在早前的公開文件中表示，公司在供應鏈中舉足輕重，與全球最大的２０家製藥企

業合作，如果上述法案獲得通過，那麼重磅藥物ＧＬＰ－１激動劑、先進的癌症治療藥物等供應

本就短缺的藥物將更加難以生產。而且藥明康德及其獨立姊妹公司藥明生物（０２２６９）的生

產設施已獲得美國監管機構的批准，而任何替代供應商都必須經過這個漫長的審批過程。

藥明系今日向好，藥明康德漲８﹒４％，報３５﹒９５元，同系藥明生物（０２２６９）飆

１４﹒２％，報１２﹒５４元；藥明合聯（０２２６８）升１０﹒４％，報１６﹒７２元。



＊ＡＩ熱潮來襲，蘋概股炒起＊



蘋果在全球開發者大會ＷＷＤＣ上，正式發表名為「Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ」的全新ＡＩ系統，並將深度整合到ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ和

Ｍａｃ的作業系統中。該功能可進行智慧寫作、改寫郵件、整理筆記、圖片生成、ｅｍｏｊｉ生

成等。此外，蘋果也揭曉與ＯｐｅｎＡＩ的合作，新版Ｓｉｒｉ支援ＣｈａｔＧＰＴ－４ｏ，其

用戶將僅通過Ｓｉｒｉ就能使用ＣｈａｔＧＰＴ而無需支付額外費用。

分析師普遍預計，蘋果的ＡＩ產品具備想象空間，可以促進ｉＰｈｏｎｅ銷售，迎來超級周

期。蘋果股價周二大漲逾７％，創紀錄新高，接近從微軟手中奪回全球最有價值公司的桂冠。

國泰君安也發布研報稱，Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ未來將有望成為端側ＡＩ

的定義者，同時ＡＩ功能優化手機、電腦等設備用戶體驗，將進一步拉動換機潮來臨，蘋果供應

鏈深度受益。

今日港股蘋概股紛紛炒起，其中瑞聲科技（０２０１８）被指有份供貨ｉＰｈｏｎｅ １６

麥克風，連升５日，盤中創２０２２年１月以來新高，收漲約６％。丘鈦科技（０１４７８）則

升近４％，高偉電子（０１４１５）升２﹒５％。舜宇光學（０２３８２）曾飆逾半成，惟後勁

不繼，收跌１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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