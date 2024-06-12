《Ａ股焦點》銀行股集體下跌，據報內地擬禁銀行借道代銷私募產品

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，國家金融監管總局正在尋求對禁

止商業銀行變相銷售私募基金的修改意見的回饋。報道指，銀行這麼多年來一直是私募基金的關

鍵分銷商，投資者會通過銀行分銷的信託產品，借道投資這些私募基金。

新規實施料對私募基金後續募資帶來壓力，同時也會對銀行收入產生影響。Ａ場銀行股早盤

下跌，城商行、農商行領跌，滬農商行（滬：６０１８２５）挫２﹒６％，蘇州銀行

（深：００２９６６）跌１﹒７％，渝農商行（滬：６０１０７７）下滑１﹒６％，齊魯銀行

（滬：６０１６６５）、寧波銀行（深：００２１４２）同跌１﹒４％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）、青島銀行（深：００２９４８）跌１﹒２％，常熟銀行

（滬：６０１１２８）下行１﹒１％。

國有大行方面，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒３％。

另外，《人民日報》今日頭版發表文章《如何加快建設中國特色現代金融體系（政策問答．

加快建設金融強國）》。國家金融監督管理總局局長李雲澤在文中表示，要全面落實強監管嚴監

管要求，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底，依法將所有金融活動全部納入監管。金監總局將

指導金融機構不斷豐富金融產品和服務，針對不同經營主體量身打造專屬金融產品，持續提升金

融服務質效。（ｅｙ）

