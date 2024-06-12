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AH股新聞

12/06/2024 09:04

《中國要聞》年內７６家中國企業境外ＩＰＯ備案通過，超去年全年

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今年以來，企業境外上市熱度攀升。據中證監統計，今年截至
６月１１日，已有７６家企業境外首次公開發行上市備案獲通過，已經超過去年全年（７２家）
。其中，３３家擬赴港上市，４３家擬赴美上市。另外，還有１１家Ｈ股公司「全流通」備案獲
通過。
　　從已上市企業來看，據Ｗｉｎｄ數據統計，截至６月１１日，年內已經有３２家內地企業在
境外上市。其中，２１家赴港上市，１１家赴美上市。從行業來看，信息技術、消費行業公司較
多。
　
＊監管趨嚴，企業紛撤Ａ股ＩＰＯ＊
　
　　與之形成對比的是，在國內ＩＰＯ監管趨嚴的大背景下，愈來愈多企業撤回ＩＰＯ申請。據
Ｗｉｎｄ統計，截至６月１１日，年內ＩＰＯ終止數量已達２００單，其中１９９單為主動撤回
，１家被否；去年同期共有９９單ＩＰＯ終止，其中９１單為主動撤回，８單被否。
　　中央財經大學資本市場監管與改革研究中心副主任李曉表示，企業境外上市熱度攀升，主要
有三方面原因：首先，這在一定程度上說明內地企業融資需求提高，到境外資本市場尋求更多的
融資機會，提升競爭力。其次，隨著全球經濟的逐步復甦和資本市場的活躍，境外資本市場對企
業的吸引力增強，能夠為企業提供靈活廣泛的融資方式。第三，中國政府近年來對境外上市持開
放態度，並出台了一系列政策措施支持企業「走出去」，為企業境外上市提供了便利和保障。
（ｌｃ）

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