《中國要聞》端午旅客量同比增幅高於「五一」，惟機票價格仍跳水

《經濟通通訊社１２日專訊》今年端午出行延續今年增長勢頭，同比增速高於五一。交通部

昨日（１１日）發布數據顯示，端午節假期（６月８日－１０日），全社會跨區域人員流動量

６﹒３８億人次，日均２﹒１３億人次，比２０１９年同期增長１６﹒６％，同比２０２３年增

長９﹒４％。按交通運輸部口徑統計，端午旅客量同比增幅超過「五一」的２﹒１％。

其中，民航三天內發送旅客５５３萬人次，比２０１９年同期增長７﹒５％，同比２０２３

年增長７﹒９％。儘管旅客人數增多，但民航整體運力仍較去年出現下跌，且機票也大幅跳水。

航班管家數據顯示，端午節假期全國總體客運累計執飛航班約４﹒２４萬架次，比２０１９

年增長０﹒９％，同比２０２３年下降０﹒７％。其中，國內航線累計執飛航班約３﹒６８萬架

次，日均航班量與２０２３年同期相比減少５﹒９％。



＊部分航線票價低於或接近高鐵價格＊



與此同時，民航機票價格延續下行趨勢。國內機票經濟艙含燃油附加費均價５８０元（人民

幣．下同），比２０１９年下降１０﹒４％，比２０２３年下降２５％，環比今年「五一」下跌

約２８﹒２％，部分國內航線票價低於或接近高鐵價格。

華創證券在研報中表示，端午假期的消費延續了五一的「下沉」與「價跌」趨勢，主要體現

在三方面：一是人均旅遊支出３６６元，仍不及２０１９年的４０９元。二是三線以下城市繼續

成為旅遊新增長點，其平台訂單熱度高於部分一線和新一線城市。三是國內、國際機票酒店價格

低於五一或去年同期。（ｌｃ）

