《中國要聞》貴州衛健委黨組書記楊慧被查，任上發生大巴側翻事件

《經濟通通訊社１２日專訊》貴州省紀委監委官網昨日披露，貴州省衛健委黨組書記楊慧涉

嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

就在一周前的６月３日至４日，楊慧還以貴州省衛健委黨組書記身份隨貴州省黨政代表團，

到廣東省的珠海、中山、佛山、廣州四市學習考察並接受傳媒採訪。在參觀完廣東省中醫院後，

楊慧說：「下一步，我們將加強醫教研管防，打造中醫藥醫療服務的貴州樣板，加大以醫代藥推

動貴州黔地靈藥走上中藥產業提質升級道路。」

公開簡歷顯示，楊慧今年５１歲，長期在貴州省醫藥衛生系統工作，曾任原貴州省衛生和計

畫生育委員會辦公室主任、貴州省疾病預防控制中心黨委書記、貴州省衛健委副主任等職。

２０２０年８月，楊慧出任貴州省衛健委黨組書記，至此番任上被查。

值得注意的是，楊慧任貴州省衛健委「一把手」時，發生了備受關注的貴州大巴側翻事件。

２０２２年９月１８日凌晨，黔南州三（都）荔（波）高速（貴陽往荔波方向）發生一起客車側

翻事故，造成２７人不幸遇難，２０人受傷，車上乘客都為從貴陽轉至荔波的疫情轉運人員，外

界質疑當局深夜轉運密切接觸者上高速公路的安全性和必要性，及關注是否防疫人員過勞工作才

導致事故發生，事件亦在一定程度上激發了外界對內地當局放寬疫情防控措施的呼聲。（ｌｃ）

