【大國博弈】藥明康德：生物安全法案暫沒進入美眾議院立法議程

《經濟通通訊社１２日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）管理層在今日

舉行的２０２３年年度股東大會上回應，公司了解到，美國眾議院規則委員會不批准將《生物安

全法案》加入２０２５國防授權法案的修正案，因此《生物安全法案》目前不會進入眾議院的立

法議程，其後續立法路徑仍有待明確。公司將繼續密切觀察相關的立法進展。

《生物安全法案》擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或

與這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業

進行合作，而藥明康德被指將是上榜企業之一。

藥明康德在早前的公開文件中表示，公司在供應鏈中舉足輕重，與全球最大的２０家製藥企

業合作，如果上述法案獲得通過，那麼重磅藥物ＧＬＰ－１激動劑、先進的癌症治療藥物等供應

本就短缺的藥物將更加難以生產。而且藥明康德及其獨立姊妹公司藥明生物（０２２６９）的生

產設施已獲得美國監管機構的批准，而任何替代供應商都必須經過這個漫長的審批過程。

藥明系今日向好，藥明康德Ａ股收漲近７％，Ｈ股漲８％，藥明生物更大漲１４％，藥明合

聯（０２２６８）漲１０％。（ｃｔ）

