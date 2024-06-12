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AH股新聞

12/06/2024 09:30

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％深改委促科創，監管擬禁銀行售私募

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地即將公布５月ＣＰＩ數據，預計保持窄幅通脹，滬深股市
今早稍微低開，滬綜指低開０﹒０９％，報３０２５﹒３點；中國國家主席習近平在中央深改委
會議上表示，要建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，然而科技股昨日提前釋放利好，深成
指今早低開０﹒１９％，創業板指低開０﹒４５％。美股蘋果市值刷新高，蘋概股領漲，軍工股
則走低。
　　留意到近月多見外資單日大幅流出，北向資金昨日淨賣出７４﹒９７億元人民幣。
　　滬綜指徘徊三千關，至於匯市同樣承壓，由於美國降息預期重新下降，離岸人民幣延續跌勢
，逼近２０２４年低點，而在岸人民幣昨日亦跌至去年１１月以來最低水平。
　　習近平昨下午主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議，強調要堅持以開放促創新，健
全科技對外開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網絡，突出重點領域和
關鍵環節，補齊開放創新制度短板。
　　《彭博》引述知情人士稱，國家金融監管總局正在尋求對禁止商業銀行變相銷售私募基金的
修改意見的回饋。報道指，銀行這麼多年來一直是私募基金的關鍵分銷商，投資者會通過銀行分
銷的信託產品，借道投資這些私募基金。
　　人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

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