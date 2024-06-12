《Ａ股行情》滬指半日微跌０﹒０２％銀行股領挫，內地通脹低預期

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，今年５月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲０﹒３％，與上月持平，略低市場預期的上漲０﹒４％，而且從環比來看ＣＰＩ仍然下降

了０﹒１％，反映內需依舊疲軟亟待提振；另外，新能源汽車和燃油汽車價格分別同比下降

６﹒９％和５﹒２％，意味著國內對汽車需求愈來愈接近飽和，汽車存量博弈將更加白熱化。

滬綜指今日繼續在三千點關口試探，半日窄幅波動振幅僅０﹒４％，午間收市跌０﹒０２％

，報３０２７﹒４１點；國家主席習近平在中央深改委會議上表示，要建設具有全球競爭力的科

技創新開放環境，然而科技股昨日（１１日）提前釋放利好，深市表現亦靜，深成指升

０﹒１２％，創業板指跌０﹒１９％。

兩市半日成交４２８９億元人民幣，進一步回落，較昨日同時段水平減少３﹒７％。



＊六大行齊跌，傳中國擬禁銀行售私募基金關連產品＊



據《彭博》引述知情人士稱，國家金融監管總局正在尋求對禁止商業銀行變相銷售私募基金

的修改意見的回饋。報道指，銀行這麼多年來一直是私募基金的關鍵分銷商，投資者會通過銀行

分銷的信託產品，借道投資私募基金。

新規實施料對私募基金後續募資帶來壓力，同時也會對銀行收入產生影響。Ａ場銀行股早盤

下跌，城商行、農商行領跌，蘇州銀行（深：００２９６６）跌２﹒２％，齊魯銀行

（滬：６０１６６５）跌１﹒９％，蘇農商行（滬：６０３３２３）跌１﹒７％，寧波銀行

（深：００２１４２）同跌１﹒５％，滬農商行（滬：６０１８２５）跌１﹒４％。

國有大行半日跌幅擴大，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，中國銀行

（滬：６０１９８８）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）挫１﹒６％，交通銀行

（滬：６０１３２８）、工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）軟０﹒４％。



＊蘋果市值創新高，蘋概股點個讚＊



蘋果舉行全球開發者大會（ＷＷＤＣ）後，獲摩根大通等機構看好ＡＩ功能為ｉＰｈｏｎｅ

升級周期提供支持，蘋果周二股價飆逾７％創紀錄新高。滬深蘋概股受益，開市後集體上揚，智

信精密（深：３０１５１２）、杰美特（深：３００８６８）升２０％封板，中石科技

（深：３００６８４）升１０﹒６％，瀛通通訊（深：００２８６１）及領益智造

（深：００２６００）升一成漲停，博碩科技（深：３００９５１）升７﹒３％。

內地商務部等９部門發布《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，提出五大項、

１５條措施，強調要支持跨境電商企業「借展出海」，推動跨境電商海外倉高質量發展等。跨境

電商概念拉漲，吳通控股（深：３００２９２）升１１﹒１％，星徽股份（深：３００４６４）

飆１０﹒１％，長江投資（滬：６００１１９）、東方嘉盛（深：００２８８９）漲一成漲停。

（ｅｙ）

