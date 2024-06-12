《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３１％，資源股拉漲抵擋金融股跌浪

《經濟通通訊社１２日報道》國家統計局公布，今年５月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲０﹒３％，與上月持平，略低市場預期的上漲０﹒４％，而且從環比來看ＣＰＩ仍然下降

了０﹒１％，反映內需依舊疲軟亟待提振。經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰指出，在去

年同期低基數的背景下，中國５月ＣＰＩ同比仍然偏低，顯示物價下行壓力偏大。

滬綜指今日早盤繼續在三千點關口試探，半日窄幅波動半日微跌０﹒０２％，金融股領跌，

而到午後資源股及軍工股見顯著拉升，帶動滬指翻紅直至收市，全日收升０﹒３１％，報

３０３７﹒４７點；國家主席習近平在中央深改委會議上表示，要建設具有全球競爭力的科技創

新開放環境，然而科技股昨日提前釋放利好，深市表現較靜，深成指升０﹒０８％，創業板指更

回吐０﹒４４％。

兩市全日成交進一步回落至６９２０億元人民幣，再度跌穿７千億關，按日再減１﹒６％。



＊資源股急漲，ＰＰＩ跌幅小於預期＊



５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降１﹒４％，降幅比上月收窄１﹒１個百分

點，略好市場預期的跌１﹒５％。資源股午後顯著拉漲，煤炭板塊平均漲３﹒６％，其中，大有

能源（滬：６００４０３）漲停，淮北礦業（滬：６００９８５）漲６﹒３％，晉控煤業

（滬：６０１００１）升５﹒６％，山煤國際（滬：６００５４６）升５﹒５％，中煤能源

（滬：６０１８９８）走高４﹒８％，陝西煤業（滬：６０１２２５）升４﹒７％，昊華能源

（滬：６０１１０１）升４％，兗礦能源（滬：６００１８８）升３﹒６％。

三桶油同走高，中國海油（滬：６００９３８）飆４﹒３％，中國石油

（滬：６０１８５７）升１﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）升０﹒７％。

「茅台信仰」近日面臨考驗，專家稱茅台整體市場需求不足，存量又過大，問題基本無解，

價格下滑趨勢短期內無法遏制，貴州茅台（滬：６００５１９）昨日股價顯著跌逾３％，今日股

價微彈０﹒２％，報１５７１﹒６８元人民幣。



＊車股表現個別，傳歐盟對華電動車徵２５％關稅＊



據《彭博》引述知情人士稱，國家金融監管總局正在尋求對禁止商業銀行變相銷售私募基金

的修改意見的回饋。報道指，銀行這麼多年來一直是私募基金的關鍵分銷商，投資者會通過銀行

分銷的信託產品，借道投資私募基金。新規實施料對私募基金後續募資帶來壓力，同時也會對銀

行收入產生影響。國有大行早段顯著跌，午後跌幅稍收窄，中國銀行（滬：６０１９８８）挫

１﹒１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒７％

，建設銀行（滬：６０１９３９）更倒升０﹒３％。

英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟將於周三通知汽車製造商，從下月起對進口自中

國的電動汽車暫時徵收最高達２５％的額外關稅，有關稅率較早前估計的上限３０％為低。外界

認為歐盟將無懸念對中國電動汽車徵收關稅，Ａ場汽車股對消息反應不大，其中龍頭比亞迪

（深：００２５９４）跌０﹒７％；其他車企表現個別，長安汽車（深：０００６２５）、上汽

集團（滬：６００１０４）升０﹒６％，北汽藍谷（滬：６００７３３）更漲３﹒６％，廣汽集

團（滬：６０１２３８）無升跌，長城汽車（滬：６０１６３３）跌０﹒７％。動力電池供應商

寧德時代（深：３００７５０）股價持續下行，今日價跌１﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４４﹒１２ ＋０﹒０３

上證綜合指數 ３０３７﹒４７ ＋０﹒３１ ３１２０﹒５９

上證Ａ股指數 ３１８４﹒２３ ＋０﹒３１

深證成份指數 ９２６９﹒９４ ＋０﹒０８ ３７９８﹒６２

深圳創業板指數 １７７９﹒４２ －０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２３７﹒８０ ＋１﹒８９ １﹒５３

深證Ｂ股指數 １１１２﹒６８ ＋０﹒３８ ０﹒４９

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