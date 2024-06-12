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AH股新聞

12/06/2024 16:23

《中國要聞》庫迪咖啡傳閉店潮，高管堅稱閉店率低加盟商普遍賺錢

　　《經濟通通訊社１２日專訊》由瑞幸咖啡創始人陸正耀「自我複製」的內地加盟咖啡門店品
牌庫迪咖啡，沿襲「瑞幸模式」，靠著大幅擴張和低價營銷的策略，在內地市場捲土重來，短時
間內以聯營模式開設了約７０００家門店，甚至在香港都有分店。然而就在咖啡茶飲店「百家爭
鳴」之際，不少內地網民都反映庫迪咖啡出現關店潮，部分地區「原來六七家現在只剩一家」
　　庫迪咖啡首席策略官李穎波對此表示，到今年５月，庫迪的累計閉店率只有２﹒６％，有媒
體根據美團上顯示的門店營業狀況，判斷公司在今年１月份閉店超過８００家，是不合理的測算
方式。李穎波還強調，截至今年５月現金流為正的庫迪門店佔比高達９６％。
　　至於備受爭議的「９﹒９元促銷活動」，李穎波透露該活動預期會持續三年，但是不排除會
提前結束，要考慮到市場的培育速度。李穎波還表示，庫迪在進入市場的時候已經做好了補貼市
場的規劃以及供應鏈投資的規劃，確定補貼的規模都在測算的財務模型中。
　　從庫迪成立至今，對加盟商「割韭菜」的質疑之聲不絕於耳，最主要的原因在於品牌在還沒
做好直營店模式、產品品質控制不穩定的情況下，便盲目招商引資瘋狂擴張，甚至以「最快１個
多月回本」這種誇張的宣傳手法吸引加盟商，是不負責任的行為，而庫迪後來為了和瑞幸近身肉
搏，也打出了９﹒９元促銷活動，但讓加盟商擔心「賣一杯賠一杯」。（ｅｙ）

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