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AH股新聞

12/06/2024 11:55

【數據解讀】機構：低基數下ＣＰＩ仍偏低，刺激內需政策需更積極

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，與
上月持平，為連續四個月同比上升：工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降１﹒４％，創
１５個月最小降幅。
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，數據說明中國經濟有邊際改善，但下游需求消費相對
偏弱，所以ＣＰＩ改善速度相對較慢。
　　經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰指出，在去年同期低基數的背景下，中
國５月ＣＰＩ同比仍然偏低，顯示物價下行壓力偏大。往後看，受到豬周期重新走強和水電燃氣
漲價效應的帶動，通脹有望維持在０％－１％區間，不至於進入通縮，但需求不足仍是制約通脹
進一步上行的主要原因。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則認為，ＣＰＩ和ＰＰＩ數據雖然基本符合預
期，但通縮壓力還沒有消退。ＣＰＩ環比略有下降，ＰＰＩ改善主要是由銅等大宗商品價格上行
推動的，這並不是中國內需的反映。中國房地產領域的一系列新政策是朝著正確方向邁出的一步
，但最近幾周的房地產銷售並沒有反彈，為了更有效地刺激內需，可能需要在財政、貨幣和房地
產領域採取更全面、更積極的政策立場。（ｓｌ）

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