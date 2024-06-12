【數據解讀】統計局：消費市場平穩，核心ＣＰＩ保持溫和上漲

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，今年５月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲０﹒３％，與上月持平，略低於市場預期的上漲０﹒４％。國家統計局城市司首席統計師

董莉娟解讀數據指出，５月消費市場運行總體平穩，全國ＣＰＩ環比季節性下降，同比漲幅與上

月相同。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，繼續保持溫和上漲。據測算，在

５月０﹒３％的ＣＰＩ同比變動中，翹尾影響約為０，今年價格變動的新影響約為０﹒３個百分

點。



＊食品價環比持平，同比降幅收窄＊



從環比看，ＣＰＩ下降０﹒１％，降幅略小於近十年同期平均下降０﹒２％的水平。其中，

食品價格由上月下降１﹒０％轉為持平。食品中，受南方暴雨天氣、蛋雞夏季產蛋率下降和生豬

產能調減等因素影響，鮮果、雞蛋和豬肉價格分別上漲３﹒０％、２﹒７％和１﹒１％。非食品

價格由上月上漲０﹒３％轉為下降０﹒２％，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒１４個百分點。非食品

中，小長假後出行熱度季節性減退，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別下降９﹒４％

、７﹒９％和２﹒７％；受國際油價變動影響，國內汽油價格下降０﹒８％。

從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒３％，漲幅與上月相同。其中，食品價格下降２﹒０％，降幅比

上月收窄０﹒７個百分點，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒３７個百分點。食品中，豬肉、淡水魚和

鮮菜價格分別上漲４﹒６％、３﹒３％和２﹒３％，漲幅均有擴大；雞蛋、鮮果和食用油價格分

別下降８﹒５％、６﹒７％和５﹒１％，降幅均有收窄。非食品價格上漲０﹒８％，漲幅比上月

回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒６８個百分點。非食品中，能源價格上漲

３﹒４％，漲幅回落０﹒２個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲０﹒１％，漲幅回落

０﹒３個百分點，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降６﹒９％和５﹒２％，降幅均有

擴大。（ｓｌ）

