【數據解讀】統計局：ＰＰＩ環比轉漲止六連跌，市場供需關係改善

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，今年５月，工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）同比下降１﹒４％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點，略優於市場預期的跌１﹒５％

。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，受部分國際大宗商品價格上行及國內工業品

市場供需關係改善等因素影響，全國ＰＰＩ環比由降轉漲，同比降幅收窄。據測算，在５月份－

１﹒４％的ＰＰＩ同比變動中，翹尾影響約為－０﹒９個百分點，今年價格變動的新影響約為－

０﹒５個百分點。



＊大規模設備更新等逐步落地見效，鋼材市場預期向好＊



從環比看，ＰＰＩ由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒２％，改變了前六個月連續下降趨勢。

其中，生產資料價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒４％；生活資料價格下降０﹒１％，降幅

與上月相同。受國際市場有色金屬價格上行影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲

３﹒９％。煤炭主產地供應偏緊，「迎峰度夏」補庫需求陸續釋放，煤炭開採和洗選業價格上漲

０﹒５％。大規模設備更新等政策逐步落地見效，鋼材市場預期向好，黑色金屬冶煉和壓延加工

業價格上漲０﹒８％。國際油價下行帶動石油和天然氣開採業價格下降２﹒１％。建材價格繼續

下降，玻璃製造、水泥製造價格分別下降１﹒２％、０﹒８％。裝備製造業中，電氣機械和器材

製造業、計算機製造價格分別上漲０﹒７％、０﹒１％；鋰離子電池製造、新能源車整車製造價

格分別下降０﹒５％、０﹒２％。



＊汽車製造業價格同比下降２％，降幅與上月相同＊



從同比看，ＰＰＩ下降１﹒４％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點。其中，生產資料價格下

降１﹒６％，降幅收窄１﹒５個百分點；生活資料價格下降０﹒８％，降幅收窄０﹒１個百分點

。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格下降９﹒０％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降

３﹒７％，電氣機械和器材製造業價格下降３﹒０％，計算機通信和其他電子設備製造業價格下

降１﹒９％，降幅均收窄。汽車製造業價格下降２﹒０％，降幅與上月相同；石油煤炭及其他燃

料加工業價格由上月下降１﹒０％轉為上漲３﹒４％；石油和天然氣開採業價格上漲９﹒４％，

漲幅與上月相同；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲８﹒９％，漲幅擴大５﹒３個百分點。

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