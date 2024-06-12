  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/06/2024 17:56

【大國博弈】歐盟將對中國電動汽車加徵關稅，最高３８﹒１％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟執委會宣布，將對自中國進口的電動汽車徵收高達
３８﹒１％的臨時關稅。
　　負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會表示，關稅可能在７月前實施，其中比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）將被徵收１７﹒４％，吉利（００１７５）將被徵收
２０％，上汽（滬：６００１０４）將被徵收３８﹒１％。其他配合調查的公司將面臨２１％的
關稅，不配合調查的公司將面臨３８﹒１％的關稅。（ｓｌ）

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

返回AH股新聞

下一篇新聞︰12/06/2024 17:49  《汽車新勢力》小鵬、滴滴合作開發車型或名為「想往」，明年推出

其他AH股新聞
More

12/06/2024 17:49  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

12/06/2024 17:35  《中國要聞》北方持續高溫乾旱，河南、山東等地縣市呼籲節約用水

12/06/2024 17:25  《汽車新勢力》廣汽埃安毀約解聘應屆畢業生，步特斯拉中國後塵

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金