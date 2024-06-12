【大國博弈】歐盟將對中國電動汽車加徵關稅，最高３８﹒１％

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟執委會宣布，將對自中國進口的電動汽車徵收高達

３８﹒１％的臨時關稅。

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會表示，關稅可能在７月前實施，其中比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）將被徵收１７﹒４％，吉利（００１７５）將被徵收

２０％，上汽（滬：６００１０４）將被徵收３８﹒１％。其他配合調查的公司將面臨２１％的

關稅，不配合調查的公司將面臨３８﹒１％的關稅。（ｓｌ）

