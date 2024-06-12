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AH股新聞

12/06/2024 17:49

《汽車新勢力》小鵬、滴滴合作開發車型或名為「想往」，明年推出

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《鳳凰網科技》報道，小鵬（０９８６８）、滴滴合作開發
、針對Ｂ端市場的車型計劃於２０２５年上半年正式推出，新車型或將配備全新品牌標識，並命
名為「想往」。「Ｂ端」即面向企業或組織的產品，在汽車領域通常指出租車、網約車、專車等

　　小鵬近期宣布全新系列ＭＯＮＡ的首款車型命名為「Ｍ０３」，預計６月正式亮相，今年第
三季度上市，價格將在１５萬元人民幣級別。內媒認為，小鵬、滴滴合作的產品或基於「
ＭＯＮＡ　Ｍ０３」車型打造，因為今年５月網上曾流出一張小鵬旗下神秘車型諜照，車後牌照
框內印有該車的正式名稱或內部代號，但相當模糊，僅能看出疑是「想」、「０３」字樣。
　　小鵬去年８月宣布與滴滴簽訂戰略合作協議，標的業務涵蓋新款智能電動汽車的研發、設計
和工程開發。戰略合作核心為一款Ａ級智能電動汽車，預計今年開始量產，項目代號「ＭＯＮＡ
」。同時，滴滴將面向小鵬首次開放全生態賦能，為ＭＯＮＡ提供包括智能座艙、智駕及共享出
行市場等多維度的強有力支撐，助力小鵬汽車在「１５萬級」價格區間打造爆款車型，進一步加
速自動輔助駕駛與智能座艙技術在全球市場的應用及普及。（ｓｌ）

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