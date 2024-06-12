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12/06/2024 17:35

《中國要聞》北方持續高溫乾旱，河南、山東等地縣市呼籲節約用水

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國北方多地持續高溫乾旱，相關部門紛紛倡議節約用水。其
中河南省駐馬店市確山縣防汛抗旱指揮部辦公室昨（１１日）表示，當地自４月１６日以來連續
５７天沒有有效降雨，且氣象局預計６月２１日前仍持續乾旱，而目前部分供水工程水源地水位
下降，水資源日趨緊張，供水形勢不容樂觀。為更好應對旱情，該辦公室向全縣發出節水護水倡
議，呼籲「一水多用」、「循環利用」，為「抗大旱、抗長旱」充分做好準備、留足水源空間。
　　同日甘肅省平涼市涇川縣天池水業有限公司亦發出《節約用水倡議書》指，近期受高溫少雨
天氣影響，水源地水位持續下降，供水形勢不容樂觀，呼籲市民自備小型儲水設備，在非用水高
峰期適當儲水，做到錯峰用水。
　　山東省濟南市平陰縣自來水公司也於同日發出倡議書，指當地天氣晴熱無雨，用水量持續攀
升，雖然各水源地設備已全負荷運轉，但水廠蓄水下降明顯，用水高峰期高區用戶和管網末梢用
戶水量不足，呼籲居民盡節約用水的公民責任和義務，牢固樹立「節約用水光榮、浪費用水可恥
」的用水觀念，時刻節約用水。
　
＊多地今日地表溫度超過攝氏６０度甚至７０度＊
　
　　氣象部門表示，中國北方目前正經歷今年以來影響範圍最廣、強度最強的高溫過程，河北、
河南、山東等地部分地區高溫料達到攝氏４０度以上。今日午後河北中南部、山東、河南、山西
南部、安徽北部等地多地地表溫度超過６０度，局地甚至超過７０度，預計今後兩三天，華北平
原一帶地表溫度還會維持或進一步升級。（ｓｌ）

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