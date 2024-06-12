《ＡＩ熱潮》三六零回應ＡＩ新品發布會盜圖：索賠額離譜，法庭見

《經濟通通訊社１２日專訊》三六零（滬：６０１３６０）上周四（６日）舉行的ＡＩ新品

發布會上使用了一張古裝女性圖片，演示３６０ ＡＩ瀏覽器裏的局部重繪功能，隨後網絡創作

者ＤｙｎａｍｉｃＷａｎｇ（下稱「ＤＷ」）指控三六零盜用其以自行訓練ＡＩ繪圖模型生成並

公開發表的圖片，要求三六零方面道歉並賠償。雙方幾經交涉仍未達成一致。三六零副總裁梁志

輝昨晚回應稱，ＤＷ要求以１０倍價格購買模型，並另行支付賠償費用，「這個方案超出了我們

認知範疇，我們願意訴諸法律，公開討論ＡＩ生圖的版權問題」，還稱「我把兩張圖都貼出來，

是不是原圖一目了然」。

ＤＷ指出，三六零所用的女性古裝圖片，是通過重繪其創作的原圖得到的，所以兩張圖片的

細節會有差別，而原圖是他使用其本人訓練、調試的ＡＩ繪圖模型生成。ＤＷ又稱，三六零方面

在與其的溝通過程中承認圖片未經授權擅自使用，但隨後又表達「不是盜用圖片」的論調，並希

望以「採購模型授權」而非賠償來處理。ＤＷ強調，公開事件的目的只是把事實擺出來，要的是

對方承認錯誤的態度，「這對於ＡＩＧＣ的生態發展來說很重要，畢竟這麼多的開源作者」。

據內媒報道，ＤＷ訓練出的模型為ＡＷＰｏｒｔｒａｉｔ１﹒２，發布於內地ＡＩ創作平台

ＬｉｂｌｉｂｉＡＩ，目前已更新到１﹒４版本，下載量超過１８萬次。關於模型使用協議，

ＤＷ在模型介紹頁寫到，「企業用戶如需使用本模型，均需購買本模型的商業授權」。

三六零股價今日收跌０﹒１％，報７﹒９９元人民幣。（ｓｌ）

