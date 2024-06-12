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AH股新聞

12/06/2024 15:04

《ＡＩ熱潮》字節回應秘密研發ＡＩ手機：消息不實，沒有製售計劃

　　《經濟通通訊社１２日專訊》近日有科技自媒體引述消息指，字節跳動已於兩個月前秘密啟
動ＡＩ手機研發項目。該項目核心團隊主要由兩部分人員構成，一部分來自２０１９年字節收購
的錘子手機研發團隊，另一部分則來自２０２１年收購的ＰＩＣＯ　ＶＲ研發團隊。
　　內媒《第一財經》向字節跳動求證，字節跳動相關人士回應稱，相關信息不實，目前並沒有
自己做手機並銷售的計劃，實際上是在探索基於手機的大模型軟件解決方案，提供給手機廠商參
考使用。（ｓｌ）

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