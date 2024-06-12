【提振內房】杭州大幅提高買房積分至８０分，滿百分即可申請落戶

《經濟通通訊社１２日專訊》浙江杭州市發改委、市公安局和市住保房管局近日共同發布《

關於優化調整「杭州市居住證積分管理指標體系」的公告》，明確自７月１日起，將「杭州市居

住證積分管理指標體系」中「在本市市區自購產權住房且實際居住」指標標準分值，由現行的

３０分大幅提高到８０分。目前在杭州申請居住證積分落戶的條件是１００分，這次調整意味只

要在當地購買住房並居住，就離落戶不遠。

杭州市５月初宣布全面取消住房限購，無論是否有本市戶籍都「想買幾套買幾套」，並且開

放在杭州取得合法產權住房的非本市戶籍人員申請落戶。當時杭州市住保房管局強調，不能將此

片面理解為「購房即落戶」，強調會在現有積分落戶框架內大幅提高自有產權住房的賦分權重。



＊同一申請人只計一套房，與杭州戶籍共同購房不賦分＊



對於這次調整，當局強調，「自購產權住房」不包括非住宅類產權房，且同一個申請人自購

多套房不累加計分；「實際居住」是指居住登記地址須與被賦分住宅地址一致。如尚未辦理產權

證，未能提供房屋所有權證或不動產權證，需提供商品房預售合同和商品房交接書。如果同一套

住宅為共有產權，共有產權人須均為非杭州戶籍，若屬共同共有產權的需商定一人賦分，若為按

份額共有產權僅賦分於份額最高者；與杭州戶籍人員共同購房的不賦分。此外，購入二手房賦分

，須原戶籍人員戶口均已遷出，而一年內該房產已參加過賦分的不重覆賦分。

當局指出，這次調整相對於原指標，對房產面積和金額無要求，毋須還清貸款和無傳染疾病

證明，也沒有文化程度要求，只需實際居住在該房產，居住證積分達到１００分；除了住房８０

分以外，年齡、居住年限、社會服務等均可加分。但需注意的是，申請居住證積分落戶必須先申

領《浙江省居住證》。（ｓｌ）

