【歐盟加稅】商務部敦促歐盟立即糾錯，將採必要措施捍衛中企權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》歐盟委員會１２日發布關於對華電動汽車

反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收最高３８﹒１％的臨時反補貼稅。中國

商務部新聞發言人回應稱，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎。中方敦促歐盟立即糾正

錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩

擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益

。

歐委會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時

反補貼稅。上汽集團（滬：６００１０４）被認為不配合調查，其所面臨加徵關稅的稅率最高，

達３８﹒１％；吉利汽車（００１７５）和比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）被加徵

稅率將分別為２０％和１７﹒４％。對其他未被抽樣但配合調查的企業，統一按加權平均稅率

２１％徵收關稅；針對不配合調查企業，加徵稅率為３８﹒１％。

歐盟乘用車正常關稅稅率為１０％，這意味著上汽集團和其他不配合調查的企業面臨的關稅

稅率增至４８﹒１％，其他企業的關稅稅率則在２７﹒４％至３１％之間。



＊歐方構造並誇大「補貼」項目，裁出畸高的補貼幅度＊



中國商務部新聞發言人表示，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎。歐委會罔顧中國

電動汽車優勢來自開放競爭的客觀事實，罔顧世貿組織規則，罔顧中國相關企業對有關調查的全

面配合，人為構造並誇大所謂的「補貼」項目，濫用「可獲得事實」規則，裁出畸高的補貼幅度

，是赤裸裸的保護主義行為，是製造並升級貿易摩擦，是以「維護公平競爭」為名行「破壞公平

競爭」之實，是最大的「不公平」。歐方此舉不僅損害了中國電動汽車產業合法權益，也將擾亂

和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。

中國商務部新聞發言人表示，歐委會一手高舉綠色發展大旗，一手揮舞「保護主義」大棒，

將經貿問題政治化、武器化，不符合中歐領導人關於加強合作的共識精神，將影響中歐雙邊經貿

合作氛圍，不利於歐盟消費者自身的利益，也將破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作

的大局。

