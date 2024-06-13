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AH股新聞

13/06/2024 09:32

《駐京專電》人行：強化宏觀審慎管理，提高系統性風險防範能力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人民銀行宏觀審慎管理局黨支部發布文章
《強化宏觀審慎管理　提高系統性金融風險防範能力》稱，人行將持續建立健全宏觀審慎政策，
逐步拓展宏觀審慎政策覆蓋領域。完善宏觀審慎政策治理機制，推動宏觀審慎政策與貨幣政策、
微觀監管政策等的協調配合。
　　文章稱，將從系統性金融風險的順周期累積以及跨機構、跨部門、跨市場、跨境傳染兩大來
源著手，強化系統性金融風險監測。結合中國國情並借鑑國際經驗，豐富宏觀審慎政策工具箱。
在以銀行業金融機構為宏觀審慎重點管理對象的基礎上，逐步將主要金融活動、金融市場、金融
基礎設施和非銀金融機構納入宏觀審慎管理。
　
＊維護外匯市場及跨境資本流動總體平穩，完善房地產金融宏觀審慎管理＊
　
　　文章並稱，開展逆周期宏觀審慎管理。強化對廣義信貸增速的監測和宏觀審慎管理，促進貨
幣信貸平穩增長。根據跨境資本流動波動的風險傳染渠道，運用好各項宏觀審慎管理工具，維護
外匯市場及跨境資本流動總體平穩。結合房地產市場供求關系的新變化、人民群眾對優質住房的
新期待，完善房地產金融宏觀審慎管理，推動加快構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發
展。提升重點機構和領域的穩健性。圍繞提升損失吸收能力和風險應對水平，不斷夯實系統重要
性金融機構附加監管。加強互聯網金融的宏觀審慎管理，持續監測跨市場跨行業創新業務，把握
好防範風險與促進創新的平衡。

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