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13/06/2024 12:21

《駐京專電》北京５月ＣＰＩ同比降０﹒１％，由正轉負

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市統計局發布的數據顯示，從同比看
，５月份，北京居民消費價格同比下降０﹒１％，由上漲０﹒２％轉為下降０﹒１％。
　　其中，食品價格下降３﹒７％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ下降約
０﹒５３個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲４﹒９％和１﹒９％；雞蛋和鮮果價格分
別下降８﹒６％和７﹒０％，降幅均有所收窄；牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降９﹒６％、
９﹒１％和７﹒９％。非食品價格上漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。
　
＊飛機票價格下降１５％，新能源小汽車價格降１１％＊
　
　　非食品中，服務價格上漲０﹒７％，漲幅回落０﹒５個百分點，其中，交通工具租賃費和旅
行社收費價格分別上漲１７﹒７％和１３﹒６％，飛機票價格下降１５﹒０％；工業消費品價格
上漲０﹒４％，漲幅較上月回落０﹒４個百分點，其中，新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下
降１１﹒１％和５﹒１％，降幅擴大；金飾品和汽油價格分別上漲２２﹒１％和６﹒４％，漲幅
較上月均有回落。
　　５月份，北京居民消費價格環比下降０﹒４％。其中，食品價格上漲０﹒２％，非食品價格
下降０﹒４％；消費品價格下降０﹒２％，服務價格下降０﹒５％。

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