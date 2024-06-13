《駐京專電》北京５月ＣＰＩ同比降０﹒１％，由正轉負

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市統計局發布的數據顯示，從同比看

，５月份，北京居民消費價格同比下降０﹒１％，由上漲０﹒２％轉為下降０﹒１％。

其中，食品價格下降３﹒７％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ下降約

０﹒５３個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲４﹒９％和１﹒９％；雞蛋和鮮果價格分

別下降８﹒６％和７﹒０％，降幅均有所收窄；牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降９﹒６％、

９﹒１％和７﹒９％。非食品價格上漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。



＊飛機票價格下降１５％，新能源小汽車價格降１１％＊



非食品中，服務價格上漲０﹒７％，漲幅回落０﹒５個百分點，其中，交通工具租賃費和旅

行社收費價格分別上漲１７﹒７％和１３﹒６％，飛機票價格下降１５﹒０％；工業消費品價格

上漲０﹒４％，漲幅較上月回落０﹒４個百分點，其中，新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下

降１１﹒１％和５﹒１％，降幅擴大；金飾品和汽油價格分別上漲２２﹒１％和６﹒４％，漲幅

較上月均有回落。

５月份，北京居民消費價格環比下降０﹒４％。其中，食品價格上漲０﹒２％，非食品價格

下降０﹒４％；消費品價格下降０﹒２％，服務價格下降０﹒５％。

