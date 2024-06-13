《駐京專電》回應對歐盟豬肉反傾銷調查，商務部：依法進行審查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就中國工業界正在游說政府對歐盟乳制品

展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查是否屬實，中國商務部新聞發言人何亞東表

示，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競

爭秩序和自身合法權益。對於國內產業提起的申請，調查機關將依法進行審查。符合立案條件的

，調查機關將啟動立案程序，依法對外披露和發布公告。

