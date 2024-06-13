【歐盟加稅】瑞銀：中國車企仍有降價空間來部分抵消關稅的影響

《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟周三（１２日）宣布對中國進口電動車加徵臨時反補貼關

稅，從７月４日起，在現時１０％的進口稅上，再額外徵收稅率介乎１７﹒４％至３８﹒１％不

等的關稅，這意味著中國電動車面對的關稅稅率至少達２７﹒４％，若不配合調查則可面對高達

４８﹒１％的高昂稅率。特斯拉可能在最終階段獲得單獨計算的稅率。

對此，瑞銀歐洲汽車行業研究主管Ｐａｔｒｉｃｋ Ｈｕｍｍｅｌ分析指，對大多數中國產

的純電車徵收２７－３１％的總關稅與瑞銀假設的基準情景觀點一致。若這成為最終裁定，預計

未來進軍歐盟的中國整車廠群體將變得更加集中（即小企業的擴張計劃可能受挫），但中國行業

龍頭可能繼續推進。對於中國電動汽車製造商來說，全球市場的利潤率往往高於國內市場，即仍

有一定降價空間來部分抵消關稅的影響。



＊東歐本土組裝汽車，中企仍擁２５％的成本優勢＊



與此同時，中國行業龍頭可能會加快在歐盟進行本土化組裝，這甚至獲得匈牙利、意大利、

西班牙等歐盟成員國的歡迎。據瑞銀測算，即使在東歐本土組裝汽車，中國龍頭企業仍將比歐盟

傳統整車廠擁有２５％的成本優勢。因此，瑞銀認為，該關稅對一些歐盟大眾市場車企的利好非

常有限，因為由於利潤率走低，走量的電動汽車板塊仍將面臨競爭。

對於高端整車廠而言，在歐洲沒有影響。問題是中國是否會出台更高的進口關稅進行反制，

目前尚不清楚中國是否會進行反制。

不過，事件理論上可能還有轉機。到７月４日，歐盟委員會將公布對詳細計算的說明，並在

公布後立即執行關稅。最終措施將於１１月４日公布，有效期為５年。因此，理論上講還有三周

的談判窗口期，但瑞銀認為，目前來看，相較於歐盟和中國達成協議從而完全避免關稅的潛在情

景，稅率微調的可能性更大。（ｌｃ）

